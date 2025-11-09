Γυάλινα βάζα: Πώς να αφαιρέσετε εύκολα τις ετικέτες και να απαλλαγείτε από τα υπολείμματα κόλλας με 2 απλά υλικά

Εάν δυσκολεύεστε να αφαιρέσετε τις ετικέτες από τα γυάλινα βάζα, χωρίς να μείνει η αντιαισθητική κόλλα, υπάρχει μια απλή και οικολογική λύση. Με δύο υλικά που έχετε ήδη στην κουζίνα σας, μπορείτε να καθαρίσετε τα βάζα σας μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς κόλπο και χωρίς να χρησιμοποιήσετε χημικά προϊόντα.

Γιατί αξίζει να κρατήσετε τα γυάλινα βάζα

Τα γυάλινα βάζα είναι από τα πιο πολυχρηστικά αντικείμενα. Η επαναχρησιμοποίησή τους είναι ένας οικονομικός και φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος για να οργανώσετε το σπίτι σας. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για:

Αποθήκευση τροφίμων (σάλτσες, μαρμελάδες).

Αποθήκευση χειροποίητων συνταγών

Οργάνωση μικροαντικειμένων (κουμπιά, χάντρες).

Το μόνο μειονέκτημά τους είναι οι ετικέτες που αφαιρούνται δύσκολα από την γυάλινη επιφάνειά τους.

Το απλό κόλπο για να αφαιρέσετε τις ετικέτες από τα γυάλινα βάζα

Η Teresa, δημιουργός περιεχομένου στο Instagram, μοιράστηκε την πανέξυπνη λύση της με δύο κοινά υλικά:

μαγειρική σόδα και

ελαιόλαδο.

Οδηγίες

Αφαίρεση ετικέτας:

Βάλτε τα βάζα σε μια κατσαρόλα, προσθέστε λίγο λευκό ξίδι στον πάτο και γεμίστε με νερό.

Βράστε τα για 15 λεπτά. Οι ετικέτες θα μαλακώσουν και θα ξεκολλήσουν εύκολα.

Αφαίρεση κόλλας:

Αν μείνουν υπολείμματα κόλλας, φτιάξτε μια πάστα με 1 μέρος μαγειρική σόδα + 1 μέρος ελαιόλαδο.

Τρίψτε απαλά την περιοχή και ξεβγάλτε με ζεστό νερό. Το βάζο θα είναι πεντακάθαρο και γυαλιστερό.

Όπως σχολίασαν πολλοί χρήστες των social media, το συγκεκριμένο κόλπο «είναι game-changer» καθώς είναι αποτελεσματικό χωρίς να αφήνει σημάδια.

Εναλλακτικές μέθοδοι για να καθαρίσετε τα γυάλινα βάζα

Μούλιασμα σε ζεστό νερό και σαπούνι: Αφήστε τα βάζα να μουλιάσουν σε ζεστό νερό και υγρό πιάτων για 10–30 λεπτά και μετά ξύστε την ετικέτα.

Ξύδι ή οινόπνευμα: Βρέξτε ένα πανάκι με λευκό ξύδι ή οινόπνευμα και τρίψτε την κόλλα μέχρι να διαλυθεί. Πλύνετε κανονικά.

Η μέθοδος με την μαγειρική σόδα και το ελαιόλαδο είναι εξαιρετικά φιλική προς το περιβάλλον, καθώς σας βοηθάει να αποφύγετε τη χρήση επιβλαβών χημικών καθαριστικών. Επαναχρησιμοποιήστε τα βάζα σας, εξοικονομήστε χρήματα και συμβάλλετε στη μείωση των απορριμμάτων.