Εστίες κουζίνας: Το σπιτικό μείγμα για να καθαρίσετε εύκολα το επίμονο λίπος

Η κουζίνα είναι το κέντρο κάθε σπιτιού. Λόγω της καθημερινής χρήσης, η συσσώρευση λίπους στις εστίες της κουζίνας είναι αναπόφευκτη. Ευτυχώς, υπάρχει ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος για να καθαρίσετε μια κολλώδη επιφάνεια, με υλικά που πιθανότατα ήδη έχετε στο σπίτι σας. Η χρήση αλκοόλης τριβής σε συνδυασμό με ζεστό νερό δημιουργεί ένα σπιτικό καθαριστικό μείγμα που αφαιρεί εύκολα το λίπος και τα υπολείμματα.

Πώς να καθαρίσετε το λίπος από τις εστίες της κουζίνας με ένα σπιτικό μείγμα

Η αλκοόλη τριβής (ισοπροπυλική αλκοόλη) είναι εξαιρετική για το καθάρισμα γιατί λειτουργεί τόσο ως διαλύτης όσο και ως απολυμαντικό. Διασπά και διαλύει λάδι, λίπος και σκληρυμένα υπολείμματα, καθιστώντας την ιδανική για καλά χρησιμοποιημένες εστίες. Επιπλέον, απολυμαίνει την επιφάνεια, περιορίζοντας τη συγκέντρωση μικροβίων.

Μπορείτε να φτιάξετε ένα απλό μείγμα με:

Ίσα μέρη αλκοόλης τριβής (ισοπροπυλική αλκοόλη) και ζεστού νερού.

Αυτό το σπιτικό μείγμα καθαρισμού έχει τις εξής ιδιότητες:

Διασπά εύκολα το λίπος.

Διατηρεί τις μαύρες ή ανοξείδωτες συσκευές σε άριστη κατάσταση.

Σας επιτρέπει να καθαρίσετε σχεδόν όλη την κουζίνα με ένα προϊόν.

Για να καθαρίσετε το λίπος ακολουθείστε τα εξής βήματα:

Αναμείξτε ίσα μέρη αλκοόλης και ζεστού νερού σε ένα μπουκάλι ψεκασμού. Ψεκάστε την κολλώδη επιφάνεια της εστίας. Αφήστε το μείγμα να δράσει λίγα λεπτά και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί ή σφουγγάρι.

Για την επίμονη βρωμιά, επαναλάβετε τη διαδικασία και τρίψτε ελαφρά.

Με αυτή τη μέθοδο, η εστία σας θα φαίνεται καθαρή και αστραφτερή, με ελάχιστη προσπάθεια και χωρίς να χρησιμοποιήσετε σκληρά χημικά.