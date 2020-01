Grammy: Μουσική ιστορία έγραψε μία 18χρονη - ΒΙΝΤΕΟ

Ιστορία έγραψε η 18χρονη Μπίλι Άιλις στην τελετή απονομής των Μουσικών Βραβείων Grammy 2020, καθώς είναι η νεότερη καλλιτέχνις που ήταν υποψήφια και κέρδισε τρόπαια και στις τέσσερις κύριες κατηγορίες, όπως Άλμπουμ της Χρονιάς, Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς και Καλύτερη Νεοεμφανιζόμενη Καλλιτέχνις.

Η Άιλις πήρε μαζί τα βραβεία στις κατηγορίες Καλύτερο Άλμπουμ για το "When We Fall Asleep, Where Do We Go?", Καλύτερο Τραγούδι και Καλύτερη Ηχογράφηση της Χρονιάς για το "Bad Guy", Καλύτερη Νεοεμφανιζόμενη Καλλιτέχνης και Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ.

Με το βραβείο η τραγουδίστρια εκθρόνισε την Τέιλορ Σουίφτ, η οποία ήταν μέχρι τώρα η νεότερη καλλιτέχνις που κέρδισε στην Κατηγορία Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς. Η Τέιλορ Σουίφτ ήταν 20 ετών όταν παρέλαβε Grammy για το "Fearless", πριν από μία δεκαετία.

Επίσης το "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" είναι το πρώτο ντεμπούτο άλμπουμ στην ιστορία των Grammy μετά το "Come Away With Me" της Νόρα Τζόουνς το 2002, που κερδίζει στην κατηγορία Καλύτερο Άλμπουμ της Χρονιάς.

Στην Κατηγορία Ηχογράφηση της Χρονιάς, η Άιλις έγινε η νεότερη σε ηλικία νικήτρια (τον τίτλο κρατούσαν μέχρι τώρα ο Σαμ Σμιθ και η Κίμπρα).

Επίσης, ήταν υποψήφια και στην Κατηγορία Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία για το «Bad Guy», αλλά έχασε από τη Lizzo.

Η Έιλις και η Lizzo ήταν και οι δύο υποψήφιες στις τέσσερις μεγάλες κατηγορίες και ήταν η πρώτη φορά που τα τέσσερα βραβεία διεκδικούσαν δύο καλλιτέχνες.