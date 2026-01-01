Ζαΐρ Μπολσονάρου: Αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να επιστρέψει στο κελί του

Σύνοψη από το

  • Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα Πέμπτη από την κλινική και να επιστρέψει στο κελί του για να εκτίσει τα 27 χρόνια κάθειρξης που του επιβλήθηκαν για απόπειρα πραξικοπήματος.
  • Ο Μπολσονάρου εισήχθη στην κλινική στις 24 Δεκεμβρίου και χειρουργήθηκε για βουβωνοκήλη ανήμερα τα Χριστούγεννα, ενώ πρόσφατα υποβλήθηκε και σε επεμβάσεις για επίμονες κρίσεις λόξιγκα.
  • Οι συνήγοροί του ζητούν να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό, επικαλούμενοι την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του, καθώς πρόσφατα διαγνώστηκε και με καρκίνο του δέρματος.
Former President Jair Bolsonaro awaits the arrival of Sao Paulo Gov. Tarcisio de Freitas, at his home where he is under house arrest, in Brasilia, Brazil, Monday, Sept. 29, 2025. (AP Photo/Eraldo Peres)

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου αναμένεται ότι θα πάρει εξιτήριο σήμερα, Πέμπτη (1/1) από την κλινική όπου νοσηλεύεται και θα επιστρέψει στο κελί για να εκτίσει τα 27 χρόνια κάθειρξης που του επιβλήθηκαν για την απόπειρα πραξικοπήματος, ανακοίνωσαν οι θεράποντες ιατροί του.

Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος εισήχθη στις 24 Δεκέμβριου στην ιδιωτική κλινική DF Star της Βραζιλίας και ανήμερα τα Χριστούγεννα χειρουργήθηκε για βουβωνοκήλη.

«Όλα πάνε καλά μετεγχειρητικά, επομένως προβλέπουμε ότι θα βγει αύριο» Πέμπτη, είπε ο χειρουργός Κλαούντιο Μπιρολίνι, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο Μπολσονάρου, 70 ετών, υποφέρει από τις συνέπειες της επίθεσης που δέχτηκε το 2018, όταν ένας άνδρας τον μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης. Τα επόμενα χρόνια υποβλήθηκε σε πολλές, σοβαρές επεμβάσεις.

Τον Σεπτέμβριο το Ανώτατο Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 απέναντι στον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Τις τελευταίες ημέρες ο Μπολσονάρου υποβλήθηκε επίσης σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις για να αντιμετωπίσει τις κρίσεις επίμονου λόξιγκα από τις οποίες υποφέρει εδώ και μήνες. Ο γιατρός Μπιρολίνι διευκρίνισε ότι οι επεμβάσεις στο φρενικό νεύρο, που ελέγχει το διάφραγμα, μείωσαν την ένταση των κρίσεων, αλλά δεν τις σταμάτησαν τελείως. Ο καρδιολόγος του, ο Μπραζίλ Καϊάντο, υπογράμμισε ότι η ψυχολογική κατάστασή του επιδεινώνεται σημαντικά όταν αντιμετωπίζει αυτές τις παρατεταμένες κρίσεις.

Οι συνήγοροι του Μπολσονάρου ζητούν να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό, επικαλούμενοι την κατάσταση της υγείας του, δεδομένου ότι πρόσφατα διαγνώστηκε και με καρκίνο του δέρματος.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

