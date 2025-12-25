Ζαχάροβα: Υπάρχει «αργή αλλά σταθερή πρόοδος» στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Σύνοψη από το

  • Η Μόσχα διαπιστώνει «αργή αλλά σταθερή πρόοδο» στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα.
  • Η Ζαχάροβα τόνισε ότι στην διαπραγματευτική διαδικασία με τις ΗΠΑ «υπάρχει αργή αλλά σταθερή πρόοδος».
  • Η εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι δυτικές ευρωπαϊκές δυνάμεις προσπαθούν «να τορπιλίσουν» την πρόοδο και προέτρεψε τις ΗΠΑ να αντιταχθούν σε τέτοιες κινήσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μαρία Ζαχάροβα
Φωτογραφία: Reuters

Η Μόσχα διαπιστώνει ότι υπάρχει αργή αλλά σταθερή πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Στην διαπραγματευτική διαδικασία για την διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, εννοώ στην διαδικασία διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει αργή αλλά σταθερή πρόοδος», είπε.

Η εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι δυτικές ευρωπαϊκές δυνάμεις προσπαθούν «να τορπιλίσουν» την πρόοδο και προέτρεψε στις ΗΠΑ να αντιταχθούν σε τέτοιες κινήσεις.

15:42 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

14:52 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

14:29 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

13:49 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

