Μητρόπολη Αθηνών: Θεία Λειτουργία υπό τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο – «Η Χάρις του Θεού να μας ευλογεί»

Την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών πραγματοποίησε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Συλλειτούργησαν οι επίσκοποι Σκιάθου Ιωάννης, αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και Χριστουπόλεως Βαρνάβας, πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

«Η Χάρις του Θεού να μας ευλογεί, να μας δώσει μια καινούργια χρονιά, χωρίς πολλά προβλήματα, δυσκολίες και εμπόδια, τα οποία δυστυχώς συχνά εμείς οι ίδιοι καλλιεργούμε, πολλαπλασιάζουμε και μεγεθύνουμε», τόνισε ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων και ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά.

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου για τα Χριστούγεννα ανέγνωσε ο ιεροκήρυκας του Καθεδρικού Ι.Ν. Αθηνών, αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Καρσιώτης.

