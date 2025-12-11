Ξεκάθαρο μήνυμα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε Ντόναλντ Τραμπ: Στην Ευρώπη αποφασίζουμε εμείς, μην ανακατεύεσαι

Σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον έστειλε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απαντώντας τόσο στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί «αδύναμης ηγεσίας» στην Ευρώπη, όσο και στις αναφορές του εγγράφου της Εθνικής Στρατηγικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, που περιγράφει την Ευρώπη ως ήπειρο σε τροχιά πολιτισμικής εξάλειψης. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέρριψε τις αιτιάσεις, υπερασπιζόμενη τη δημοκρατία και την ενότητα της Ένωσης.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να αναμειγνύεται στη δημοκρατία στην Ευρώπη», τόνισε η φον ντερ Λάιεν, απαντώντας στη σκληρή κριτική του Αμερικανού προέδρου προς την ευρωπαϊκή ηγεσία. Σε συνέντευξή της στο γκαλά του Politico, όπου τιμήθηκαν τα 28 ισχυρότερα πρόσωπα των Βρυξελλών, υπογράμμισε πως «όταν πρόκειται για τις εκλογές, δεν είναι δική μας δουλειά να αποφασίζουμε ποιος θα είναι ο ηγέτης της χώρας, αλλά του λαού αυτής της χώρας. Αυτή είναι η κυριαρχία των ψηφοφόρων και πρέπει να προστατευθεί».

Σχολιάζοντας την Εθνική Στρατηγική των ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Ευρώπη, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως «χωρίς καμία αμφιβολία, κανείς άλλος δεν πρέπει να παρεμβαίνει». Το συγκεκριμένο έγγραφο υποστηρίζει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει απειλή «εξάλειψης του πολιτισμού» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, άποψη που έχουν εκφράσει ακροδεξιοί ηγέτες όπως ο Βίκτορ Όρμπαν, αλλά και η Ρωσία.

Παράλληλα, η Στρατηγική των ΗΠΑ καταγγέλλει τις πρωτοβουλίες των ευρωπαϊκών κρατών για τον περιορισμό των ακροδεξιών κομμάτων, χαρακτηρίζοντάς τις πολιτική λογοκρισία, ενώ καλεί σε «καλλιέργεια αντίστασης» στην πορεία που ακολουθεί σήμερα η Ευρώπη, μέσα από τις ίδιες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Μόλις την Τρίτη, ο Τραμπ χαρακτήρισε την Ευρώπη ως «ομάδα εθνών σε αποσύνθεση», υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι «αδύναμοι άνθρωποι» και πως «δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Απαντώντας, η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε ότι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο προωθήθηκε η πρωτοβουλία της «Ασπίδας της Δημοκρατίας», ένα ευρωπαϊκό «όπλο» κατά της εξωτερικής παρέμβασης, κυρίως στο Διαδίκτυο, και ειδικά σε περιόδους εκλογών.

Η φον ντερ Λάιεν ξεκαθάρισε πως είχε και έχει «πολύ καλές σχέσεις συνεργασίας» με τους Αμερικανούς προέδρους, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον εαυτό της και να σταματήσει τις συγκρίσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «από τα βάθη της καρδιάς μου, είμαι ορκισμένη υπέρμαχος της διατλαντικής συνεργασίας. Αλλά τι είναι τόσο σημαντικό; Είναι ότι είμαστε περήφανοι που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αναγνωρίζουμε τη δύναμή μας και ότι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που έχουμε».

Κλείνοντας, η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε στην αλλαγή των σχέσεων Ευρώπης – ΗΠΑ, τονίζοντας: «Φυσικά, η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αλλάξει. Γιατί; Επειδή αλλάζουμε. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό που πρέπει να έχουμε κατά νου: ποια είναι η θέση μας; Ποια είναι η δύναμή μας; Ας εργαστούμε πάνω σε αυτά. Ας είμαστε περήφανοι για αυτό. Ας υπερασπιστούμε μια ενωμένη Ευρώπη. Αυτό είναι το καθήκον μας… να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας», λόγια που απέσπασαν το έντονο χειροκρότημα του κοινού.