Ξεκάθαρο μήνυμα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε Ντόναλντ Τραμπ: Στην Ευρώπη αποφασίζουμε εμείς, μην ανακατεύεσαι

Σύνοψη από το

  • Σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον έστειλε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απαντώντας στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί «αδύναμης ηγεσίας» στην Ευρώπη και τονίζοντας ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να αναμειγνύεται στη δημοκρατία στην Ευρώπη».
  • Η πρόεδρος της Κομισιόν απέρριψε τις αναφορές της Εθνικής Στρατηγικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, που περιγράφουν την Ευρώπη ως ήπειρο σε τροχιά πολιτισμικής εξάλειψης, τονίζοντας πως «χωρίς καμία αμφιβολία, κανείς άλλος δεν πρέπει να παρεμβαίνει».
  • Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να επικεντρωθεί στον εαυτό της και να είναι περήφανη για την ενότητά της, προωθώντας την πρωτοβουλία της «Ασπίδας της Δημοκρατίας» κατά της εξωτερικής παρέμβασης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Ξεκάθαρο μήνυμα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε Ντόναλντ Τραμπ: Στην Ευρώπη αποφασίζουμε εμείς, μην ανακατεύεσαι

Σαφές μήνυμα προς την Ουάσιγκτον έστειλε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απαντώντας τόσο στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί «αδύναμης ηγεσίας» στην Ευρώπη, όσο και στις αναφορές του εγγράφου της Εθνικής Στρατηγικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, που περιγράφει την Ευρώπη ως ήπειρο σε τροχιά πολιτισμικής εξάλειψης. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέρριψε τις αιτιάσεις, υπερασπιζόμενη τη δημοκρατία και την ενότητα της Ένωσης.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρέπει να αναμειγνύεται στη δημοκρατία στην Ευρώπη», τόνισε η φον ντερ Λάιεν, απαντώντας στη σκληρή κριτική του Αμερικανού προέδρου προς την ευρωπαϊκή ηγεσία. Σε συνέντευξή της στο γκαλά του Politico, όπου τιμήθηκαν τα 28 ισχυρότερα πρόσωπα των Βρυξελλών, υπογράμμισε πως «όταν πρόκειται για τις εκλογές, δεν είναι δική μας δουλειά να αποφασίζουμε ποιος θα είναι ο ηγέτης της χώρας, αλλά του λαού αυτής της χώρας. Αυτή είναι η κυριαρχία των ψηφοφόρων και πρέπει να προστατευθεί».

Σχολιάζοντας την Εθνική Στρατηγική των ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Ευρώπη, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε πως «χωρίς καμία αμφιβολία, κανείς άλλος δεν πρέπει να παρεμβαίνει». Το συγκεκριμένο έγγραφο υποστηρίζει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει απειλή «εξάλειψης του πολιτισμού» μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, άποψη που έχουν εκφράσει ακροδεξιοί ηγέτες όπως ο Βίκτορ Όρμπαν, αλλά και η Ρωσία.

Παράλληλα, η Στρατηγική των ΗΠΑ καταγγέλλει τις πρωτοβουλίες των ευρωπαϊκών κρατών για τον περιορισμό των ακροδεξιών κομμάτων, χαρακτηρίζοντάς τις πολιτική λογοκρισία, ενώ καλεί σε «καλλιέργεια αντίστασης» στην πορεία που ακολουθεί σήμερα η Ευρώπη, μέσα από τις ίδιες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Μόλις την Τρίτη, ο Τραμπ χαρακτήρισε την Ευρώπη ως «ομάδα εθνών σε αποσύνθεση», υποστηρίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι «αδύναμοι άνθρωποι» και πως «δεν ξέρουν τι να κάνουν. Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Απαντώντας, η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε ότι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο προωθήθηκε η πρωτοβουλία της «Ασπίδας της Δημοκρατίας», ένα ευρωπαϊκό «όπλο» κατά της εξωτερικής παρέμβασης, κυρίως στο Διαδίκτυο, και ειδικά σε περιόδους εκλογών.

Η φον ντερ Λάιεν ξεκαθάρισε πως είχε και έχει «πολύ καλές σχέσεις συνεργασίας» με τους Αμερικανούς προέδρους, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον εαυτό της και να σταματήσει τις συγκρίσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «από τα βάθη της καρδιάς μου, είμαι ορκισμένη υπέρμαχος της διατλαντικής συνεργασίας. Αλλά τι είναι τόσο σημαντικό; Είναι ότι είμαστε περήφανοι που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι αναγνωρίζουμε τη δύναμή μας και ότι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που έχουμε».

Κλείνοντας, η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε στην αλλαγή των σχέσεων Ευρώπης – ΗΠΑ, τονίζοντας: «Φυσικά, η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αλλάξει. Γιατί; Επειδή αλλάζουμε. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό που πρέπει να έχουμε κατά νου: ποια είναι η θέση μας; Ποια είναι η δύναμή μας; Ας εργαστούμε πάνω σε αυτά. Ας είμαστε περήφανοι για αυτό. Ας υπερασπιστούμε μια ενωμένη Ευρώπη. Αυτό είναι το καθήκον μας… να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας», λόγια που απέσπασαν το έντονο χειροκρότημα του κοινού.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι να βάλετε στο μέτωπο σας για να κοιμηθείτε αμέσως και καλύτερα

ΙΣΑ: Αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Αποκαλυπτική έρευνα της Deloitte για τα εμπορικά ακίνητα

Ανησυχία για το δημογραφικό στη Γερμανία – «Γερνάει» και μειώνεται ο πληθυσμός

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:03 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία των υπουργών Άμυνας Ιαπωνίας-ΗΠΑ: «Οι ενέργειες της Κίνας δεν ευνοούν την ασφάλεια στην περιοχή»

Σε τηλεφωνική επικοινωνία προχώρησαν ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας, Σίντζιρο Κοϊζούμι, και ο Αμερι...
03:24 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Καθοριστική η επόμενη εβδομάδα για την Ουκρανία

Η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με την πρόεδρο τη...
02:30 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν σε συνομιλίες για την Ουκρανία μόνο αν διαφαίνεται πρόοδος

Έτοιμη να στείλει εκπρόσωπό της στις ευρωπαϊκές συνομιλίες για την Ουκρανία εμφανίζεται η Ουάσ...
02:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Σύντομα θα ξεκινήσουν χερσαίες επιχειρήσεις κατά ναρκωτικών στη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα