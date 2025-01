WSJ: Επιχείρηση-σκούπα για παράτυπους μετανάστες στο Σικάγο από την επομένη της ορκωμοσίας Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει μια μεγάλη επιχείρηση κατά των παράτυπων μεταναστών στο Σικάγο, από την επομένη της ορκωμοσίας του 47ου προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal που επικαλείται τέσσερις καλά πληροφορημένες πηγές.

Η επιχείρηση-«σκούπα», αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, που αναφέρει ότι θα συμμετάσχουν σε αυτήν 100-200 μέλη της υπηρεσίας μετανάστευσης.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει ότι επικοινώνησε με το επιτελείο του Τραμπ, αλλά δεν έλαβε απάντηση στο αίτημα για σχολιασμό του δημοσιεύματος.

Trump plans a large-scale immigration raid in Chicago on Tuesday, the first move in his promised mass deportation campaign https://t.co/IiML7QXFGe

— The Wall Street Journal (@WSJ) January 18, 2025