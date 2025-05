«Βρυχάται» ξανά το ηφαίστειο Κανλάον στις Φιλιππίνες – Ακυρώθηκαν πτήσεις

Μια πεντάλεπτη μέτριας ισχύος έκρηξη σημειώθηκε στον κρατήρα του ηφαιστείου Κανλάον στις 2:55 π.μ. της Τρίτης, δήλωσε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs).

Το νέφος της τέφρας απλώθηκε σε ύψος 3 χιλιομέτρων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η εταιρεία AirAsia Philippines να ακυρώσει 4 πτήσεις, ενώ έχει εκδοθεί Ειδοποίηση προς του Αεροπόρους (ΝΟΤΑΜ) για σήμερα για τις πτήσεις που θα γίνουν στην περιοχή του ηφαιστείου.

