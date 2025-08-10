Βρετανία: Ξεπέρασαν τις 450 οι συλλήψεις στη διαδήλωση κατά της απαγόρευσης της συλλογικότητας Palestine Action

Περισσότερα από 450 άτομα συνελήφθησαν στο κέντρο του Λονδίνου κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης διαδήλωσης που σχετίζεται με τη φιλοπαλαιστινιακή απαγορευμένη πλέον συλλογικότητα Palestine Action (Δράση για την Παλαιστίνη).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας μέχρι τις 21:00 το βράδυ (τοπική ώρα) του Σαββάτου (9/8) στην Πλατεία του Κοινοβουλίου και στο Γουάιτχολ είχαν συλληφθεί 466 άτομα για την υποστήριξή τους στην Palestine Action.

BREAKING: Police confirm 466 people were arrested under the Terrorism Act today. The largest number of arrests in history by the Met police at a single protest, was for people holding signs which say “I oppose genocide. I support Palestine Action” pic.twitter.com/aqd2mMKprD — Defend our Juries (@DefendourJuries) August 9, 2025

«Υπήρξαν άλλες οκτώ συλλήψεις για άλλα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων πέντε επιθέσεων κατά αστυνομικών», προσέθεσε η αστυνομία.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι ο συνολικός αριθμός των 474 συλλήψεων ήταν ο μεγαλύτερος που είχε πραγματοποιήσει σε μία μόνο επιχείρηση τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία.

Πριν από την προγραμματισμένη διαδήλωση στο Λονδίνο, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι είχε καλέσει αστυνομικούς από άλλες υπηρεσίες για να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας «σημαντικής αστυνομικής παρουσίας».

Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στην Πλατεία του Κοινοβουλίου για μια διαδήλωση που διοργάνωσε η ομάδα Defend Our Juries, η οποία ανέφερε ότι είχαν προσέλθει «περίπου 1.000 άτομα με πλακάτ».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία εκτίμησε ότι 500-600 άτομα βρίσκονταν στην Πλατεία του Κοινοβουλίου όταν ξεκίνησε η διαδήλωση, αλλά «πολλοί» δεν συμμετείχαν.

I’ve just finished marching on the Palestine demonstration & have come to Parliament Square where people are being arrested for peacefully protesting against the proscription of Palestine Action. It’s a disgrace that people are being arrested for upholding our democratic rights. pic.twitter.com/UdrhJyRTXZ — John McDonnell (@johnmcdonnellMP) August 9, 2025

Ένας εκπρόσωπος της Defend Our Juries δήλωσε: «Το γεγονός ότι σήμερα βγήκε ένας άνευ προηγουμένου αριθμός ανθρώπων, διακινδυνεύοντας τη σύλληψη και την πιθανή φυλάκιση, δείχνει πόσο αποτροπιασμένοι και ντροπιασμένοι είναι οι άνθρωποι για τη συνεχιζόμενη συνενοχή της κυβέρνησής μας σε μία γενοκτονία που μεταδίδεται ζωντανά, και μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν για να υπερασπιστούν τις αρχαίες ελευθερίες αυτής της χώρας».

Το Σάββατο το βράδυ, η υπουργός Εσωτερικών, Ιβέτ Κούπερ ευχαρίστησε τους αστυνομικούς και επιβεβαίωσε την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει την Palestine Action.

«Πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν ακόμη την πραγματικότητα αυτής της οργάνωσης, αλλά οι εκτιμήσεις είναι πολύ σαφείς – δεν πρόκειται για μία μη βίαιη οργάνωση. Η εθνική ασφάλεια και η δημόσια ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει πάντα να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα», δήλωσε η Κούπερ.

These are appearing all over London…✊🏼🇵🇸 Protesting against Genocide is not terrorism. 500 people have pledged to hold

“I oppose genocide, I support Palestine Action” signs today in London.

The police said they would arrest them all.

GOING TO BE A BUSY DAY FOR THE POLICE…. pic.twitter.com/le1Bg1MQwK — Earth Hippy 🌎🕊️💚 (@hippyygoat) August 9, 2025

Η διαδήλωση ξεκίνησε στις 13:00, αλλά οι αστυνομικοί προέβησαν σε λίγες συλλήψεις πριν από την έναρξή της. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί άρχισαν να συλλαμβάνουν άτομα έξω από το πάρκο που κρατούσαν πλακάτ με αναφορές στην Palestine Action. Μια γυναίκα, ενώ την έσερναν μακριά οι αστυνομικοί, είπε: «Όλοι σας έχετε αγαπημένους, συλλαμβάνετε τους λάθος ανθρώπους. Συλλάβετε τους ανθρώπους εκεί [δείχνοντας προς το κοινοβούλιο], συλλάβετε τους ανθρώπους που είναι συνένοχοι στη γενοκτονία».

Ο Ρόμπερτ Ντελ Νάτζα, από το συγκρότημα Massive Attack, ένωσε τη φωνή του με τους διαδηλωτές και είπε: «Οι πολιτικές ελευθερίες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν παγιδευτεί σε μια τεχνητή κρίση. Ειρηνικοί πολίτες με συνείδηση – συμπεριλαμβανομένων συνταξιούχων – έχουν μετατραπεί σε τρομοκράτες, κατά τη βούληση ενός δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μετατράπηκε σε αυταρχικό και τώρα επιτίθεται σε απόψεις που εκθέτουν το ηθικό κενό της μη αναγνωρίσιμης κυβέρνησής του».

«Βαθιά ανησυχητικές οι μαζικές συλλήψεις»

Η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε τις μαζικές συλλήψεις «βαθιά ανησυχητικές».

«Οι διαδηλωτές στην πλατεία του Κοινοβουλίου δεν υποκίνησαν βία και είναι εντελώς δυσανάλογο, έως και παράλογο, να τους αντιμετωπίζουν ως τρομοκράτες», δήλωσε ο Σάσα Ντεσμούκ, διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης.

«Εδώ και καιρό επικρίνουμε τον βρετανικό νόμο περί τρομοκρατίας ως υπερβολικά ευρύ και ασαφή, καθώς και ως απειλή για την ελευθερία της έκφρασης. Αυτές οι συλλήψεις αποδεικνύουν ότι οι ανησυχίες μας ήταν δικαιολογημένες».

150 people arrested for holding placards in support of Palestine Action, now a proscribed organisation. Those arrested include a blind man on a wheel chair, a frail elderly women, etc. All peaceful protesters expressing a political opinion. This will soon become unworkable. pic.twitter.com/Jf6iHbtMvm — Jorge Martin ☭ (@marxistJorge) August 9, 2025

Η Palestine Action απαγορεύτηκε τον Ιούνιο, λίγες ημέρες μετά την εισβολή ακτιβιστών της οργάνωσης στη βάση της RAF Μπράιζ Νόρτον και βανδάλισαν δύο στρατιωτικά αεροσκάφη με σπρέι βαφής. Η απαγόρευση σημαίνει ότι η συμμετοχή ή η υποστήριξη της Palestine Action αποτελεί ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση έως 14 ετών σύμφωνα με τον Νόμο περί Τρομοκρατίας του 2000.

Η συνιδρύτρια του δικτύου Χάντα Αμόρι κέρδισε μία προσφυγή την προηγούμενη εβδομάδα για την κατάθεση έφεσης κατά της εφαρμογής της απαγόρευσης.