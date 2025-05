Βρετανία: Σάλος στο Πολεμικό Ναυτικό με τον Αρχηγό του στόλου να βγαίνει σε διαθεσιμότητα – Φέρεται να είχε σχέση με κατώτερη στην ιεραρχία αξιωματικό

Για πρώτη φορά στα 500 χρόνια ιστορίας του, το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό βρίσκεται αντιμέτωπο με την πρωτοφανή αναστολή καθηκόντων του Αρχηγού του, λόγω ισχυρισμών περί «ανάρμοστης σχέσης» με κατώτερη αξιωματικό.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση στην Βρετανία, καθώς εξελίσσεται εν μέσω διεθνών γεωπολιτικών κρίσεων και καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση στους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο ναύαρχος σερ Μπεν Κι τέθηκε σε αναστολή από όλα του τα καθήκοντα, ενώ διεξάγεται έρευνα για τους ισχυρισμούς περί σχέσης με νεότερη σε ηλικία γυναίκα αξιωματικό, η οποία φέρεται να κατέχει θέση στο Πολεμικό Ναυτικό.

Αν και η σχέση φέρεται να ήταν συναινετική, ο ναύαρχος κατηγορείται για παραβίαση αυστηρών κανονισμών που απαγορεύουν τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ανώτερων και κατώτερων στην ιεραρχία. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για ποινικά αδικήματα.

Ο 59χρονος Κι, παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών, είχε γνωστοποιήσει ότι επρόκειτο να αποχωρήσει από τη θέση του το καλοκαίρι, ωστόσο το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι έχει ήδη απομακρυνθεί από τη θέση του.

Ερωτηθείς από τη Daily Mail εάν η απόφαση αυτή σχετίζεται με «κατηγορίες εις βάρος του», εκπρόσωπος του υπουργείου απάντησε ότι επρόκειτο για «ιδιωτικούς λόγους».

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, μετά τα σχετικά ρεπορτάζ της Sun και των Financial Times.

Παρά τις αρχικές δηλώσεις του Ναυτικού, ότι ο ναύαρχος αποχώρησε «για ιδιωτικούς λόγους», διέρρευσε ότι του έχει απαγορευτεί να παραιτηθεί, όσο συνεχίζεται η έρευνα. Μάλιστα, ακυρώθηκε μεγάλη ναυτική διάσκεψη που επρόκειτο να φιλοξενήσει την επόμενη εβδομάδα.

Η υπόθεση προσθέτει ακόμα ένα σκάνδαλο στη λίστα με τις πρόσφατες καταγγελίες για σεξουαλική κακόποιηση στους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων.

— The Telegraph (@Telegraph) May 10, 2025

🔴 Ministry of Defence carrying out investigation into Admiral Sir Ben Key’s relationship



Ο σερ Μπεν Κι, ο οποίος ηγείται του Πολεμικού Ναυτικού από το 2021, είχε στο παρελθόν δεσμευτεί να πατάξει τις παραβατικές συμπεριφορές.

Το 2022 είχε δηλώσει: «Όσοι δεν επιθυμούν να υπηρετούν σύμφωνα με τις αξίες και τα πρότυπα ζωής στις Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, θα απομακρύνονται».

«Το Βασιλικό Ναυτικό δεν δείχνει καμία ανοχή σε μη αποδεκτές συμπεριφορές», είχε υπογραμμίσει έναν χρόνο αργότερα.

Παρότι θεωρείται δημοφιλής σε μεγάλο μέρος του Ναυτικού, δεν συμμερίζονται όλοι την ίδια άποψη, ούτε δείχνουν κατανόηση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

«Μπορούσε να γίνει πολύ αγενής δημόσια», δήλωσε μια ανώνυμη πηγή στην Daily Mail, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Είπε σε έναν ανώτατο αξιωματικό του Ναυτικού, ο οποίος είχε σύζυγο μικρότερης ηλικίας, ότι είναι “γελοίος” γι’ αυτό τον λόγο».

Adm Sir Ben Key has been asked to ‘step back’ as first sea lord, after MoD said he had departed for ‘private reasons’ >> Head of Royal Navy suspended pending investigation https://t.co/fUwFK9pXyq



Η υπόθεση διερευνάται από την αντιστράτηγο Σάρον Νέσμιθ, Αναπληρώτρια Αρχηγός του Επιτελείου Άμυνας, καθώς ο μόνος ανώτερός του –ο Αρχηγός Άμυνας, σερ Τόνι Ράντακιν– είναι επιφορτισμένος με τα συνολικά ζητήματα άμυνας της χώρας.

Συνήθως τέτοιες υποθέσεις αναλαμβάνονται από ανώτερους στην ιεραρχία, κάτι που δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση, αφού η Νέσμιθ είναι τυπικά ισόβαθμη με τον ναύαρχο Κι.

Ο ναύαρχος κατηγορείται για παραβίαση του «τεστ υπηρεσίας» του Ναυτικού, που απαγορεύει ερωτικές σχέσεις μεταξύ διαφορετικών βαθμίδων, καθώς και για πιθανή διατάραξη γάμων συναδέλφων – πράξεις που θεωρούνται ασυμβίβαστες με την αποστολή και τις αξίες του Σώματος.

Ανάλογες παραβάσεις μπορούν να οδηγήσουν είτε σε στρατοδικείο για προσβολή του κύρους του Ναυτικού είτε να αντιμετωπιστούν μέσω του εσωτερικού πειθαρχικού συστήματος. Οι ποινές περιλαμβάνουν αποπομπή από τη θέση ή ακόμη και καθαίρεση.

🔺 NEW: Head of Royal Navy suspended over ‘affair with subordinate’

Admiral Sir Ben Key is the only first sea lord to have faced a misconduct inquiry in the navy’s 500-year historyhttps://t.co/2dNAL6f5nz

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) May 9, 2025