Ινδία- Πακιστάν: Μηνύματα αποκλιμάκωσης μετά τις επιθέσεις – «Αυτοσυγκράτηση» υπό όρους εν μέσω εκρήξεων στο ινδικό Κασμίρ

Παρά τις πρόσφατες εχθροπραξίες, με έντονη στρατιωτική δραστηριότητα, ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν, οι τελευταίες δηλώσεις και από τις δύο πλευρές αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς φαίνεται να διαμορφώνεται μια κοινή διάθεση για αποκλιμάκωση, υπό την προϋπόθεση της αμοιβαίας αυτοσυγκράτησης.

Οι εντάσεις ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν κλιμακώθηκαν απότομα τα ξημερώματα του Σαββάτου, έπειτα από εκατέρωθεν εκτοξεύσεις πυραύλων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής σύγκρουσης.



Τώρα, όμως, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Νταρ, δήλωσε ότι η χώρα του θα εξετάσει την αποκλιμάκωση μόνο εφόσον η Ινδία σταματήσει οποιαδήποτε νέα επίθεση.

Παρ’ όλα αυτά, προειδοποίησε ότι «αν η Ινδία εξαπολύσει νέα πλήγματα, η απάντησή μας θα ακολουθήσει».

Μιλώντας στο δίκτυο Geo News του Πακιστάν, ο Νταρ ανέφερε ότι μετέφερε αυτό το μήνυμα και στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, όταν επικοινώνησε μαζί του έπειτα από συνομιλία με αξιωματούχους του Νέου Δελχί.

«Ανταποκριθήκαμε επειδή η υπομονή μας είχε φτάσει στα όριά της. Αν σταματήσουν εδώ, θα εξετάσουμε κι εμείς το ενδεχόμενο να σταματήσουμε», τόνισε.

Μηνύματα «αυτοσυγκράτησης» υπό όρους και από την Ινδία

Από την πλευρά της Ινδίας, η σμηναγός Βιόμικα Σινγκ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Νέο Δελχί ότι η χώρα της δεσμεύεται για «μη κλιμάκωση, υπό την προϋπόθεση ότι το Πακιστάν θα ανταποδώσει».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι παρατηρήθηκε κινητοποίηση πακιστανικών χερσαίων δυνάμεων προς προκεχωρημένες περιοχές, «υποδεικνύοντας επιθετική πρόθεση για περαιτέρω κλιμάκωση».

Παρέμβαση Ρούμπιο

Οι δηλώσεις έγιναν μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τον Αρχηγό του Πακιστανικού Στρατού, στρατηγό Άσιμ Μουνίρ, και τον Ινδό υπουργό Εξωτερικών, Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, κατά την οποία παρότρυνε και τις δύο πλευρές να αποκλιμακώσουν την ένταση και να «επανιδρύσουν άμεση επικοινωνία για να αποφευχθεί η λανθασμένη εκτίμηση».

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους, ο Ρούμπιο συνέχισε να ενθαρρύνει και τις δύο χώρες να αναζητήσουν τρόπους για αποκλιμάκωση και προσέφερε αμερικανική βοήθεια για την έναρξη εποικοδομητικού διαλόγου, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές συγκρούσεις.

Το Πακιστάν αρνείται ότι συνεδρίασε η «πυρηνική» Επιτροπή

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Κουάτζα Ασίφ, διευκρίνισε ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διοίκησης, της ανώτατης στρατιωτικής και πολιτικής αρχής που εποπτεύει το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση κατά της Ινδίας τα ξημερώματα του Σαββάτου.

«Δεν έχει γίνει καμία συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Διοίκησης, ούτε έχει προγραμματιστεί κάποια τέτοια συνεδρίαση», δήλωσε στο ARY TV. Το πακιστανικό υπουργείο Πληροφοριών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Ισχυρές εκρήξεις στο ινδικό Κασμίρ

Μετά τα μηνύματα «αυτοσυγκράτησης», δύο ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στη θερινή πρωτεύουσα του ινδικού Κασμίρ, το Σριναγκάρ, κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης και την τοπική έδρα του στρατού, σύμφωνα με αξιωματούχο, αυτόπτη μάρτυρα του Reuters και κατοίκους της περιοχής.

Άλλες δύο εκρήξεις ακούστηκαν και στην πόλη Μπαραμούλα του Κασμίρ, όπως ανέφεραν στο Reuters τοπικοί αξιωματούχοι και κάτοικοι.

Επιθέσεις και αντίποινα

Η Ινδία δήλωσε νωρίτερα ότι στόχευσε πακιστανικές στρατιωτικές βάσεις ως απάντηση στις επιθέσεις με πυραύλους υψηλής ταχύτητας που εξαπέλυσε το Ισλαμαμπάντ κατά πολλών ινδικών αεροπορικών βάσεων στο Παντζάμπ τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Η συνταγματάρχης Σοφίγια Κουρέσι, σε συνέντευξη Τύπου στο Νέο Δελχί, σημείωσε ότι το Πακιστάν στόχευσε επίσης υποδομές υγείας και σχολεία σε τρεις αεροπορικές βάσεις στο ινδικό Κασμίρ.

«Δόθηκε κατάλληλη απάντηση στις ενέργειες του Πακιστάν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ινδός υφυπουργός Εξωτερικών, Βίκραμ Μίσρι, χαρακτήρισε τις ενέργειες του πακιστανικού στρατού «πρόκληση» και σημείωσε ότι η αντίδραση της Ινδίας ήταν «μετρημένη».

Επιχείρηση «Bunyanun Marsoos»

Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Ινδίας το πρωί του Σαββάτου, στοχεύοντας πολλαπλές βάσεις, συμπεριλαμβανομένου και ενός σημείου αποθήκευσης πυραύλων στο βόρειο τμήμα της Ινδίας.



Ο πακιστανικός στρατός ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 στην περιοχή Ανταμπούρ του κρατιδίου Παντζάμπ στη βορειοδυτική Ινδία. Ωστόσο, o εκπρόσωπος της ινδικής πολεμικής αεροπορίας, πτέραρχος Τζάιντεπ Σινγκ, διέψευσε τους ισχυρισμούς του Πακιστάν. «Είναι ψέμα. Σύντομα θα γίνει έλεγχος των γεγονότων», δήλωσε στο Associated Press.

Σύμφωνα με το κανάλι Pakistan Television, η επιχείρηση αποτέλεσε απάντηση σε ινδικά χτυπήματα σε τρεις πακιστανικές αεροπορικές βάσεις. «Οι αντεπιθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη αφότου η Ινδία εκτόξευσε πυραύλους σε τρεις αεροπορικές βάσεις εντός του Πακιστάν», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο σύμφωνα με το Associated Press.

Η δημόσια τηλεόραση του Πακιστάν δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σημείωσε: «Πολλαπλές τοποθεσίες στην Ινδία αποτελούν στόχοι στις αντεπιθέσεις».

«Η αποθήκη των πυραύλων BrahMos έχει καταστραφεί στη γενική περιοχή του Μπίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο στρατός του Πακιστάν.

Επιπλέον, όπως μεταδίδει το Reuters, τόνισε ότι επλήγησαν η αεροπορική βάση του Πατανκότ στο κρατίδιο Παντζάμπ και ο σταθμός της Αεροπορίας στο Ουντχαμπούρ του ινδικού Κασμίρ.



Ο εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού, αντιστράτηγος Αχμέτ Σαρίφ Τσάουντρι, δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα αργά το βράδυ πως, «Η Ινδία, μέσω των αεροσκαφών της, εκτόξευσε πυραύλους αέρος-εδάφου. Οι βάσεις Νουρ Χαν, Μουρίντ και Σόρκοτ αποτέλεσαν στόχους».

Μία από τις τρεις βάσεις που επλήγησαν από την Ινδία βρίσκεται στην πόλη Ραουαλπίντι, κοντά στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, ενώ οι άλλες δύο εντοπίζονται στο ανατολικό Παντζάμπ, στα σύνορα με την Ινδία. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, «Μόνο λίγοι πύραυλοι πέρασαν την αντιαεροπορική άμυνα και, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, δεν έπληξαν κανένα “αεροπορικό περιουσιακό στοιχείο”».

Ο Πακιστανός υπουργός Πληροφόρησης ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι η στρατιωτική επιχείρηση φέρει την ονομασία «Operation Bunyanun Marsoos», δανεισμένη από το Κοράνι.

⚡️#Pakistan Military has begun Operation Bunyanun Marsoos, and claims it has hit multiple 🎯 in #India and Indian-occupied #Kashmir. ⭕️Brigade Headquarters KG Top

⭕️Field supply depot Uri

⭕️Artillery Gun Position Derangyari

⭕️BrahMos battery site Nagrota

⭕️Udhampur air field… pic.twitter.com/Ia7q8ALsrE — Ami Bangladesh 🇧🇩🇧🇩 (@TheGuyFromBklyn) May 10, 2025



«Ελήφθησαν ειδικά μέτρα για να αποφευχθούν οι επιθέσεις σε πολίτες και στοχεύουμε θέσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί για επιθέσεις εναντίον του Πακιστάν», τόνισε ο υπουργός Σχεδιασμού του Πακιστάν, μιλώντας σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό.