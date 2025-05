Κίεβο: Αρχίζει η διάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Κοινό αίτημα για εκεχειρία 30 ημέρων από Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς και Τουσκ

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας –Εμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς και Κιρ Στάρμερ αντίστοιχα- έφτασαν σήμερα το πρωί στο Κίεβο, όπου μαζί με τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ εκφράζουν την ενιαία τους στήριξη προς την Ουκρανία και απευθύνουν κοινό αίτημα προς την Μόσχα για «πλήρη και άνευ όρων» κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών, αναφέρει το AFP.

Οι τρεις ηγέτες βγήκαν μαζί από το τρένο που τους μετέφερε στο Κίεβο από την Πολωνία και πρόκειται να συναντηθούν αργότερα σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Τουσκ.

President Macron, PM Starmer, PM Tusk, Chancellor Merz have arrived in Kyiv today.

Welcome! Thank you for your unwavering support for Ukraine! pic.twitter.com/xUbxGmmkaa

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 10, 2025