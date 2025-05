Η «Συμμαχία των Προθύμων» στο Κίεβο: Ο Μακρόν ζητεί «άμεσες συνομιλίες» Ουκρανίας- Ρωσίας, ο Μερτς απειλεί την Μόσχα με «σκληρές κυρώσεις» – Τι απαντά το Κρεμλίνο

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε τη διεξαγωγή «άμεσων διαπραγματεύσεων» μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας στο πλαίσιο της εκεχειρίας 30 ημερών που προτείνουν στη Μόσχα οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα TF1 και LCI.

Σε περίπτωση εκεχειρίας 30 ημερών, «ξεκινάμε άμεσες συνομιλίες Ουκρανίας- Ρωσίας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε», δήλωσε ο Μακρόν στη συνέντευξη αυτή που πραγματοποιήθηκε στο τρένο με το οποίο έφτασε σήμερα στο Κίεβο.



Αν η Μόσχα δεν δεχθεί την εκεχειρία, «θα υπάρξουν επιπλέον κυρώσεις (…) πολύ πιο σκληρές», προειδοποίησε.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έφτασαν σήμερα το πρωί στο Κίεβο προκειμένου να εκφράσουν από κοινού με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ τη στήριξή τους προς την Ουκρανία και να ζητήσουν από τη Ρωσία να δεχθεί «πλήρη και άνευ όρων» εκεχειρία 30 ημερών.

Welcome! Thank you for your unwavering support for Ukraine! pic.twitter.com/xUbxGmmkaa



Οι τρεις ηγέτες βγήκαν μαζί από το τρένο που τους μετέφερε στο Κίεβο από την Πολωνία και πρόκειται να συναντηθούν με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Τουσκ.



Η επίσκεψη των ηγετών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Πολωνίας απαντά, συμβολικά, στους εορτασμούς που πραγματοποιήθηκαν χθες Παρασκευή στη Μόσχα για την επέτειο των 80 ετών από τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας παρουσία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και περίπου 20 ξένων ηγετών, ανάμεσά τους ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

«Συνεχίζουμε να αυξάνουμε τη στήριξή μας στην Ουκρανία. Εντείνουμε την πίεσή μας στη ρωσική πολεμική μηχανή μέχρις ότου η Ρωσία να δεχθεί μια εκεχειρία που θα διαρκέσει», τόνισαν σε χθεσινή, κοινή τους ανακοίνωση οι τέσσερις ηγέτες.

«Στο πλευρό των ΗΠΑ, καλούμε τη Ρωσία να δεχθεί μια πλήρη και άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών προκειμένου να μπορέσουν να διεξαχθούν συνομιλίες με στόχο μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια», πρόσθεσαν.

Η Ρωσία, που αυτή τη στιγμή ελέγχει το 20% του ουκρανικού εδάφους, «υπεκφεύγει, θέτει όρους, κερδίζει χρόνο και συνεχίζει τον πόλεμο εισβολής της», κατήγγειλε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο Χ σήμερα, λίγο πριν φτάσει στο Κίεβο.

Back in Kyiv, my first thoughts go to the Ukrainian people. For more than three years, you have stood with admirable courage.

For your land.

For your freedom.

For Europe.

The security of our continent is at stake here.…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 10, 2025