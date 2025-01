Βρετανία: Πέθανε ο συγγραφέας Ντέιβιντ Λοτζ

Ο Βρετανός συγγραφέας Ντέιβιντ Λοτζ, γνωστός κυρίως για το μυθιστόρημα «Μικρός που είναι ο κόσμος!», μέρος μιας τριλογίας στην οποία περιγράφει με σαρκαστική διάθεση το ακαδημαϊκό περιβάλλον, απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών, ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος που τον εκπροσωπούσε.

«Ο θάνατός του είναι τεράστια απώλεια για όλους εμάς στον Penguin Random House και για τα βρετανικά γράμματα» ανέφερε ο εκδοτικός οίκος.

Ο Λοτζ πέθανε «ήσυχα» την 1η Ιανουαρίου, περιστοιχισμένος από την οικογένειά του.

«Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τις δημιουργίες του και για την ευχαρίστηση που προσέφεραν τα μυθιστορήματά του σε τόσους ανθρώπους» είπαν τα παιδιά του.

Ο Λοτζ ήταν επίτιμος καθηγητής στην έδρα της Σύγχρονης Αγγλικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, μέλος της Βασιλικής Εταιρείας Γραμμάτων και είχε χριστεί Ιππότης του Τάγματος Τεχνών και Γραμμάτων το 1998. Τα έργα του μεταφράστηκαν σε 24 γλώσσες. Υπήρξε δύο φορές υποψήφιος για το περίβλεπτο λογοτεχνικό βραβείο Booker.

We are extremely sad to hear of the death of our revered long-time author David Lodge. Our thoughts are with his children and family. His influential place in the history of British letters will endure through the wonderful body of work he leaves behind.

Read the full statement:… pic.twitter.com/r7OJOhQNgd

— Vintage Books (@vintagebooks) January 3, 2025