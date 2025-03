Βρετανία: Νέες καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης κατά του Μοχάμεντ Αλ-Φαγέντ από πρώην υπαλλήλους του

Πέντε γυναίκες που υποστηρίζουν ότι κακοποιήθηκαν από τον εκλιπόντα δισεκατομμυριούχο Μοχάμεντ Αλ-Φαγέντ σχεδιάζουν να καταθέσουν νομική αξίωση κατά της περιουσίας του, ανέφεραν τη Δευτέρα δικηγόροι από τη Βρετανία.

Η δικηγορική εταιρεία Leigh Day δήλωσε ότι έκανε το πρώτο βήμα στη νομική διαδικασία για να καταθέσει αξιώσεις αποζημίωσης για σωματική βλάβη κατά της περιουσίας του Αιγύπτιου μεγιστάνα, ο οποίος πέθανε το 2023 σε ηλικία 94 ετών, εκ μέρους πέντε γυναικών που εργάζονταν ως νταντάδες και ιδιωτικοί αεροσυνοδοί.

Περισσότερες από 100 γυναίκες έχουν καταγγείλει τις τελευταίες εβδομάδες σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό από τον πρώην ιδιοκτήτη του πολυτελούς πολυκαταστήματος Harrods στο Λονδίνο.

Exclusive: Harrods has increased the potential maximum payouts to sexual abuse victims of Mohamed al Fayed to closer to £400,000 under the terms of a compensation scheme to be published by lawyers acting for the Qatar-owned department store tomorrow. https://t.co/BFLnIa3yTD

