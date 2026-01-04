Βρετανία και Γαλλία βομβάρδισαν αποθήκη όπλων του ΙΚ στη Συρία

Οι βρετανικές και οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν το Σάββατο (3 Ιανουαρίου) κοινή αεροπορική επιχείρηση στη Συρία, στοχεύοντας υπόγεια αποθήκη όπλων που φέρεται να ανήκε στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων των δυτικών χωρών για να αποτραπεί η επανενίσχυση της οργάνωσης στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αεροσκάφη δυτικών χωρών πραγματοποιούν τακτικές περιπολίες και επιθέσεις προκειμένου να εμποδίσουν την επανασυγκρότηση του ΙΚ, το οποίο μέχρι το 2019 είχε υπό τον έλεγχό του εκτεταμένες περιοχές της Συρίας. Η αποθήκη που χτυπήθηκε εντοπιζόταν σε ορεινή περιοχή βόρεια της Παλμύρας, γεγονός που επέτρεψε την ακριβή στοχοποίηση της εγκατάστασης χωρίς παράπλευρες απώλειες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκαν κατευθυνόμενες βόμβες Paveway IV, που ρίφθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη Typhoon FGR4, με στόχο την καταστροφή των σηράγγων πρόσβασης στις αποθήκες. Το Λονδίνο υπογράμμισε ότι την ώρα του πλήγματος δεν υπήρχαν άμαχοι στην περιοχή, στοιχείο που επιβεβαιώθηκε από τις δορυφορικές παρακολουθήσεις πριν την επιχείρηση.

Σε δήλωσή του, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, τόνισε: «Η δράση αυτή δείχνει τον ηγετικό ρόλο μας ως Ηνωμένο Βασίλειο και την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε πλάι στους συμμάχους μας, ώστε να ξεριζώσουμε κάθε επανεμφάνιση του Νταές και των βίαιων ιδεολογιών του στη Μέση Ανατολή».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters