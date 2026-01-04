Βρετανία και Γαλλία βομβάρδισαν αποθήκη όπλων του ΙΚ στη Συρία

  • Οι βρετανικές και οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν κοινή αεροπορική επιχείρηση στη Συρία, στοχεύοντας υπόγεια αποθήκη όπλων του Ισλαμικού Κράτους. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων για να αποτραπεί η επανενίσχυση της οργάνωσης.
  • Η αποθήκη που χτυπήθηκε εντοπιζόταν σε ορεινή περιοχή βόρεια της Παλμύρας, γεγονός που επέτρεψε την ακριβή στοχοποίηση χωρίς παράπλευρες απώλειες. Χρησιμοποιήθηκαν κατευθυνόμενες βόμβες Paveway IV, με στόχο την καταστροφή των σηράγγων πρόσβασης.
  • Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, υπογράμμισε τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του να εξαλείψουν την επανεμφάνιση του ΙΚ και των βίαιων ιδεολογιών του στη Μέση Ανατολή.
Damage create by a truck bomb in the main market place in Kobani, Syria, Wednesday, Nov. 19, 2014. (AP Photo/Jake Simkin)This Nov. 19, 2014 photo shows what remains of Kobani, Syria, after fighting between Islamic State militants and Kurdish fighters and coalition airstrikes. (AP Photo/Jake Simkin)

Οι βρετανικές και οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν το Σάββατο (3 Ιανουαρίου) κοινή αεροπορική επιχείρηση στη Συρία, στοχεύοντας υπόγεια αποθήκη όπλων που φέρεται να ανήκε στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων των δυτικών χωρών για να αποτραπεί η επανενίσχυση της οργάνωσης στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αεροσκάφη δυτικών χωρών πραγματοποιούν τακτικές περιπολίες και επιθέσεις προκειμένου να εμποδίσουν την επανασυγκρότηση του ΙΚ, το οποίο μέχρι το 2019 είχε υπό τον έλεγχό του εκτεταμένες περιοχές της Συρίας. Η αποθήκη που χτυπήθηκε εντοπιζόταν σε ορεινή περιοχή βόρεια της Παλμύρας, γεγονός που επέτρεψε την ακριβή στοχοποίηση της εγκατάστασης χωρίς παράπλευρες απώλειες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκαν κατευθυνόμενες βόμβες Paveway IV, που ρίφθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη Typhoon FGR4, με στόχο την καταστροφή των σηράγγων πρόσβασης στις αποθήκες. Το Λονδίνο υπογράμμισε ότι την ώρα του πλήγματος δεν υπήρχαν άμαχοι στην περιοχή, στοιχείο που επιβεβαιώθηκε από τις δορυφορικές παρακολουθήσεις πριν την επιχείρηση.

Σε δήλωσή του, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, τόνισε: «Η δράση αυτή δείχνει τον ηγετικό ρόλο μας ως Ηνωμένο Βασίλειο και την αποφασιστικότητά μας να σταθούμε πλάι στους συμμάχους μας, ώστε να ξεριζώσουμε κάθε επανεμφάνιση του Νταές και των βίαιων ιδεολογιών του στη Μέση Ανατολή».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

