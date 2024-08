Βρετανία: Έκτακτη σύσκεψη καλεί η Ντάουνινγκ Στριτ μετά τις βίαιες ταραχές – «Οι φυλακές είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους εγκληματίες»

H Ντάουνινγκ Στριτ αναμένεται να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων COBRA, που βρίσκονται στο Γραφείο Υπουργικού Συμβουλίου στο Λονδίνο, για την αντιμετώπιση της έξαρσης βίας μετά από τις ταραχές που ξέσπασαν με επιθέσεις σε ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν αρμόδιοι υπουργοί και εκπρόσωποι της αστυνομίας, οι οποίοι θα συζητήσουν για το επιχειρησιακό πλάνο που θα μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι ανεξέλεγκτες διαδηλώσεις δεν θα επαναληφθούν. Όπως σημειώνει το BBC, στις αίθουσες COBRA η επιτροπή που συνεδριάζει συγκαλείται για την αντιμετώπιση κρίσεων εκτάκτου ανάγκης.

Η Υπουργός Εσωτερικών, Ιβέτ Κούπερ δήλωσε ότι οι θέσεις στις φυλακές «είναι έτοιμες» για να υποδεχθούν την «επιθετική μειοψηφία των εγκληματιών» που έχουν προκαλέσει τις ταραχές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τον Guardian, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί περισσότερα από 140 άτομα σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο στο Μίντλεσμπρο, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 43 άτομα.

Η Κούπερ δήλωσε στο Sky News ότι οι δράστες, οι οποίοι έχουν τραυματίσει αστυνομικούς, στόχευσαν σε τζαμιά και προκάλεσαν ζημιές. «Έχουμε ξεκαθαρίσει στην αστυνομία ότι έχουν την πλήρη στήριξή μας για να προχωρήσουν με όλες τις νομικές διαδικασίες και ποινές, συμπεριλαμβανομένων των σοβαρών ποινών φυλάκισης, των μακροχρόνιων ηλεκτρονικών επισημάνσεων, των ταξιδιωτικών περιορισμών και άλλων».

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ προειδοποίησε χθες ότι οι δράστες των ταραχών που πλήττουν το Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και πολλές ημέρες «θα μετανιώσουν» που συμμετείχαν σε αυτές, ενώ οι αντιμεταναστευτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται σε διάφορες πόλεις. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του «θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να οδηγήσει αυτούς τους αλήτες στη δικαιοσύνη».

🚨 BREAKING: Prime Minister Keir Starmer’s full address to the nation about the riots on Britain’s streets pic.twitter.com/kluETspjXT

Χθες το βράδυ, ο Ρίσι Σούνακ εστίασε στους ταραξίες αντί για τον Πρωθυπουργό της χώρας, καταγγέλλοντας τις «σοκαριστικές σκηνές» που είπε ότι «δεν έχουν καμία σχέση με την τραγωδία στο Σάουθπορτ».

Σε ανάρτησή του στο X, δήλωσε: «Οι σοκαριστικές σκηνές που βλέπουμε στους δρόμους της Βρετανίας δεν έχουν καμία σχέση με την τραγωδία στο Σάουθπορτ. Αυτή είναι βίαιη, εγκληματική συμπεριφορά που δεν έχει θέση στην κοινωνία μας. Η αστυνομία έχει την πλήρη υποστήριξή μας για να αντιμετωπίσει αυτούς τους εγκληματίες άμεσα και πρέπει να υποστούν το πλήρες βάρος του νόμου.»

