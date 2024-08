Βρετανία: Σκηνές χάους στους δρόμους με διαδηλώσεις και ταραχές – Αυξάνεται η αστυνόμευση στα τζαμιά

Η βρετανική αστυνομία αναπτύσσει περισσότερους αστυνομικούς στους δρόμους, μετά από προειδοποιήσεις για πιο βίαια επεισόδια το Σαββατοκύριακο, ενώ έχουν ενισχυθεί και τα μέτρα ασφάλειας στα τζαμιά, μετά την πυρπόληση αυτοκινήτων από διαδηλωτές κατά των μεταναστών.

Επεισόδια ξέσπασαν στο Μάντσεστερ, όπου μια μεγάλη σύγκρουση κατεστάλη γρήγορα από αστυνομικούς με γκλομπ μετά από ρίψεις φωτοβολίδων, αναφέρει η Daily Mail στο εκτενές ρεπορτάζ της.

Παρόμοιες καταστάσεις χάους σημειώθηκαν στο Λιντς, το Στόουκ, το Λίβερπουλ και το Χαλ, εν μέσω αυξημένης αστυνομικής παρουσίας και μέτρων ασφαλείας στα τζαμιά λόγω των αντιμεταναστευτικών αισθημάτων στους δρόμους και παρουσίας ακροδεξιών στοιχείων μετά την επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ, που στοίχισε τη ζωή σε 3 μικρά κορίτσια.

Στο Μάντσεστερ, η αστυνομία επενέβη σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών του «Enough is Enough» και αντιφασιστικών οργανώσεων, όπως το «Unite Against Fascism» και «Stand Up to Racism», προχωρώντας σε δύο συλλήψεις και δίνοντας εντολή διάλυσης. Στο Λιντς, έξω από την Πινακοθήκη, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών υπέρ της Παλαιστίνης και του Τόμι Ρόμπινσον, ενός από τους πιο επιφανείς ακροδεξιούς ακτιβιστές του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ στο Στόουκ-ον-Τρεντ σημειώθηκαν βίαιες διαδηλώσεις που οδήγησαν σε κλείσιμο καταστημάτων και σε έντονη αστυνομική παρουσία.

Here’s more examples of the disgraceful 2 tier policing in this country. On the left scenes from the riots in leeds. On the right scenes from people out protesting the horrific Southport stabbings of little girls. pic.twitter.com/kTz1ZlkLkq — Sean (@Xcellent78) August 1, 2024



Στο Χαλ, διαδηλωτές πήγαν έξω από ένα ξενοδοχείο που φιλοξενούσε αιτούντες άσυλο, ενώ στο Λίβερπουλ υπήρξαν εκτεταμένες ταραχές. Παράλληλα, στο Μπέλφαστ, οι αστυνομικές δυνάμεις χρειάστηκαν να επέμβουν για να χωρίσουν τους διαδηλωτές κατά του Ισλάμ και τους αντιρατσιστές στο Δημαρχείο της πόλης.

RIOTS IN SOUTHPORT, LIVERPOOL TONIGHT FOR THREE CHILDREN STABBED TO DEATH BY AN IMMIGRANT! pic.twitter.com/SkJ59VTGoq — Buadhach (@Siiktor) July 30, 2024



Οι διαμαρτυρίες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό καθοδηγούνται από ακροδεξιές ομάδες με το πρόσχημα της εναντίωσης στη μετανάστευση και της προστασίας των τοπικών κοινοτήτων, έχουν προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις. Οι ομάδες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτών του Τόμι Ρόμπινσον και του Αγγλικού Αμυντικού Συνδέσμου (EDL), έχουν κατηγορηθεί ότι εκμεταλλεύονται την τραγωδία στο Σάουθπορτ για να υποκινήσουν τη βία και να εξαπλώσουν τον διχασμό στη χώρα.

Manchester “Oh Tommy, Tommy” in case you didn’t know who’s pulling the strings on all these riots. pic.twitter.com/G8YXrZxhl6 — 👑 Nullen, Biscuit Overlord. (@Nullen80) August 3, 2024



Τοπικοί ηγέτες, όπως ο βουλευτής του Σάντερλαντ Λιούις Άτκινσον και ο βουλευτής του Στόουκ-ον-Τρεντ Γκάρεθ Σνελ, καταδίκασαν τη βία και τον ακροδεξιό εξτρεμισμό, ενώ εθνικοί ηγέτες, όπως οι υποψήφιοι για την ηγεσία των Τόρις, Ρόμπερτ Τζένρικ και Πρίτι Πατέλ, επέκριναν την αντίδραση της κυβέρνησης και την εμπλοκή ακροδεξιών στοιχείων. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στράμερ καταδίκασε τη βία και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της τάξης και δίωξης των εμπλεκομένων.

Απλοί πολίτες αντιτάχθηκαν επίσης στις διαδηλώσεις αυτές, ενώ πολλοί συμμετείχαν σε αντιδιαδηλώσεις που οργανώθηκαν από διάφορες ομάδες. Αυτές οι συγκεντρώσεις κάλεσαν σε ενότητα και καταδίκασαν τις ενέργειες των ακροδεξιών ομάδων, δίνοντας έμφαση σε μηνύματα ειρήνης.

Τα βίαια επεισόδια τροφοδοτήθηκαν από τη διάδοση παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο σχετικά με την ταυτότητα του υπόπτου για τα μαχαιρώματα στο Σάουθπορτ. Σε αυτό το πλαίσιο, το Δικαστήριο του Λίβερπουλ δημοσιοποίησε όνομα και φωτογραφία του δράστη.