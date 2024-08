Βρετανία: Η μαρτυρία του «ήρωα» του Σάουθπορτ που ήρθε αντιμέτωπος με τον δράστη – «Ήθελα τόσο πολύ να τον βλάψω»

Η κοινότητα του Σάουθπορτ παλεύει να διαχειριστεί το σοκ που υπέστη, μετά την επίθεση με μαχαίρι που στοίχισε τη ζωή σε τρία μικρά κορίτσια, έχοντας μια αίσθηση μουδιάσματος και ένα μεγάλο ερώτημα να αιωρείται στην ατμόσφαιρα, που ακούγεται απ’ όλους και ψάχνει απάντηση: «γιατί;»

«Όλη η κοινότητα αισθάνεται πολύ μουδιασμένη», δήλωσε μια γυναίκα στον Guardian, της οποίας η επτάχρονη κόρη ήταν φίλη με ένα από τα τρία νεαρά κορίτσια που σκοτώθηκαν τη Δευτέρα στο Hart Space, ένα κοινοτικό κέντρο και κέντρο φροντίδας εγκυμοσύνης στην οδό Hart. «Η φίλη της και δύο άλλα κορίτσια δεν είναι πλέον εδώ», πρόσθεσε. «Δυσκολεύεται να το συνειδητοποιήσει, αλλά έχει κάνει πολλές ερωτήσεις σχετικά με το γιατί κάποιος να το κάνει αυτό, ποιος το έκανε. Ελπίζω να πάρουμε τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε».

Το συναίσθημα αυτό έχει κατακλύσει όλες τους ανθρώπους της τοπικής κοινότητας. Παράλληλα, προσπαθούν να επαναφέρουν την τάξη στους δρόμους, καθαρίζοντας το τοπίο μετά τα επεισόδια που πραγματοποιήθηκαν εχθές το βράδυ από πλήθος ακροδεξιών. «Οι ταραχοποιοί θα νιώσουν την πλήρη ισχύ του νόμου», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στράμερ.

These are the people of Southport who are out in force helping clean this town up after the horrifying scenes that unfolding last night pic.twitter.com/egKZ7D8qk4



Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν απαντήσεις σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα εστιάζοντας στο ιστορικό του 17χρονου υπόπτου. Γεννημένος στο Κάρντιφ, η οικογένεια του υπόπτου κατοικεί μόλις οκτώ χιλιόμετρα από τον τόπο του εγκλήματος στο χωριό Banks. Οι ερευνητές εξετάζουν στην ψυχική υγεία του υπόπτου καθώς προσπαθούν να κατανοήσουν το κίνητρο πίσω από αυτή τη φρικτή πράξη.

Η επίθεση στο Hart Space είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών κοριτσιών: της Bebe King, 6 ετών, της Elsie Dot Stancombe, 7 ετών, και της Alice Dasilva Aguiar, 9 ετών. Πέντε ακόμα παιδιά παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την επίθεση με μαχαίρι.

Ο Joel Verite, ένας 25χρονος πρώην παίκτης ράγκμπι και καθαριστής τζαμιών, έγινε ένας απροσδόκητος ήρωας κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού του διαλείμματος, όταν ήρθε τετ α τετ με τον δράστη. Καθώς αυτός και ο συνάδελφός του κάθονταν στο αυτοκίνητό τους, παρατήρησαν το χάος έξω από το The Hart Space. Ο Verite είδε μια τραυματισμένη κοπέλα και έτρεξε αμέσως να τη βοηθήσει. «Πήδηξα έξω από το αυτοκίνητο και απλώς τη ρώτησα αν ήταν καλά», δήλωσε ο Verite στο SkyNews. «Απλώς έμοιαζε εντελώς σοκαρισμένη και είχε αίμα σε όλο της το σώμα. Απλώς μου φώναζε: “Σκοτώνει παιδιά εκεί πέρα, σκοτώνει παιδιά εκεί πέρα”».

Ο Verite κάλεσε την αστυνομία ενώ παρατήρησε και μια γυναίκα που μετέφερε «τέσσερα ή πέντε» τραυματισμένα παιδιά στο αυτοκίνητό της. Κατευθυνόμενος προς το κτίριο, δεν δίστασε να μπει μέσα και συνάντησε τον δράστη σε μια σκάλα. «Κοίταξα πάνω και ήταν ένας τύπος με μαχαίρι», είπε. «Έφυγε τρέχοντας». Παρά την αρχική του επιθυμία να σταματήσει τον επιτιθέμενο, ο Verite έδωσε προτεραιότητα στο να βοηθήσει τα τραυματισμένα παιδιά. «Σκέφτηκα “υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι εκεί μέσα” αλλά ήθελα τόσο πολύ να τον βλάψω», περιέγραψε. «Αλλά ήθελα να βοηθήσω τους ανθρώπους. Έτσι βγήκα έξω και ούρλιαζα γιατί ήξερα πού βρισκόταν».

A man who stopped to help at the scene of the Southport stabbings described ‘locking eyes’ with the attacker and says seeing the injured children will ‘probably stay with me for the rest of my life’



Στη συνέχεια, ο Verite ανέλαβε δράση, σπάζοντας την πόρτα για να εμποδίσει τη διαφυγή του υπόπτου και κατευθύνοντας τις αρχές στη θέση του. Με τη σύλληψη του υπόπτου, ο Verite συνέχισε να βοηθά μεταφέροντας τραυματισμένα παιδιά σε ασφαλές μέρος.

Καθώς η κοινότητα θρηνεί την απώλεια της Alice Dasilva Aguiar, της Elsie Dot Stancombe και της Bebe King, ο Verite παλεύει με τα σύνθετα συναισθήματα που ακολουθούν ένα τόσο τραυματικό γεγονός. «Είμαι νέος μπαμπάς και αυτό ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα για μένα, το να βλέπω αυτά τα παιδιά σε αυτή τη θέση», είπε στο SkyNews. «Αισθάνομαι αηδία και είμαι πραγματικά αναστατωμένος για όλους τους γονείς και όλα τα παιδιά που έπρεπε να το περάσουν αυτό». Πρόσθεσε ότι αυτό που είδε θα τον «συνοδεύει» για το υπόλοιπο της ζωής του.

Το βράδυ της Τρίτης (30/7) σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην περιοχή από περίπου 500 μέλη ακροδεξιών οργανώσεων μιας και κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο δράστης ήταν Μουσουλμάνος, κάτι που δεν επιβεβαιωνόταν από την τοπική Αστυνομία. Στο στόχαστρο των ακροδεξιών βρέθηκε ένα τέμενος, ενώ επιτέθηκαν στους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο με τούβλα, πέτρες, ξύλα και άλλα υλικά.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, προκάλεσαν σημαντικές φθορές σε περιουσίες και έβαλαν φωτιά σε αστυνομικό περιπολικό, με 40 αστυνομικούς να είναι τραυματισμένοι.

Δείτε βίντεο από τα σοβαρά επεισόδια στο Σάουθπορτ:

