Βρετανία: Σοβαρά επεισόδια στο Σάουθπορτ για τη δολοφονία των τριών κοριτσιών – Πλήθος επιτέθηκε σε τζαμί και έκαψε περιπολικό

Σε τρία παιδιά ανήλθε ο απολογισμός από την επίθεση με μαχαίρι σε μαθήματα χορού με θέμα την Taylor Swift στο Σάουθπορτ της βορειοδυτικής Αγγλίας ενώ η έκρηξη οργής των κατοίκων προκάλεσε σκηνές αλλοφροσύνης.

Σύμφωνα με το Sky News επενέβη η αστυνομία για να σταματήσει μαινόμενο πλήθος που εξαπέλυσε πετροπόλεμο με στόχο τζαμί αλλά και την αστυνομία της πόλης.

Today should’ve been about those innocent little souls in Southport. Not this: pic.twitter.com/cyEWeQBEtw — Mukhtar (@I_amMukhtar) July 30, 2024

Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε και οχήματα της αστυνομίας πυρπολήθηκαν.

Οι αρχές απέδωσαν την έκρηξη οργής σε ψευδή πληροφόρηση σχετικά με τον 17χρονο ύποπτο για ανθρωποκτονία. Η αστυνομία είπε ότι γεννήθηκε στο Κάρντιφ της Ουαλίας, ενώ διεξάγεται έρευνα για τις ανυπόστατες πληροφορίες που τον ήθελαν παράνομο μετανάστη.

The British are angry , betrayed by their government, our children’s safety has been taken from us. The media lie to us & people are sick to fucking death of 2 tier policing . Basically if you riot they listen to you, that’s the message the sent out . This is Southport right now… pic.twitter.com/5OSvNv6CSq — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 30, 2024

Στη μνήμη των τριών θυμάτων, ηλικίας από έξι ως εννέα ετών οι κάτοικοι αποτίουν φόρο τιμής υπό αστυνομικό κλοιό στο παραθαλάσσιο θέρετρο κοντά στο Λίβερπουλ, ενώ πληθαίνουν τα διαδικτυακά μηνύματα συμπαράστασης προς τη δασκάλα Leanne Lucas, διοργανώτρια της εκδήλωσης, η οποία συγκαταλέγεται στους τραυματίες.

Leanne Lucas. Brave and heroic. Saved 16 kids from harm at the risk of her own life which she is fighting for right now. I’ve got everything crossed she pulls through 🙏🏻 #Southport pic.twitter.com/ke0VEIxlnr — Ryan Evans (@ryanevanstv) July 30, 2024

Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές «από ταινία τρόμου» καθώς παιδιά που διασκέδαζαν χορεύοντας, το μεσημέρι της Δευτέρας, δέχτηκαν μαχαιριές.

Τα ονόματα των τριών κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους δόθηκαν στη δημοσιότητα. Η μικρότερη σε ηλικία, μόλις 6 ετών ονομάζεται Bebe King.

«Είναι απίστευτο να βάζουμε λουλούδια στη μνήμη κοριστιών που ήθελαν απλώς να χορέψουν», δήλωσε κάτοικος.

Η Τέιλορ Σουίφτ έγραψε στο Instagram ότι είναι «εντελώς σοκαρισμένη».

«Πόσα ακόμη παιδιά θα σκοτωθούν μέχρι να ααλάβει η κυβέρνηση τις ευθύνες της» ρωτήθηκε χλευαστικά ο Βρετανός πρωθυπουργός καθώς μετέβη στο Σάουπορτ κρατώντας ένα στεφάνι στη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν.