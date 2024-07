Βρετανία: Και τρίτο παιδί νεκρό από την χθεσινή επίθεση με μαχαίρι – Σε σοκ η χώρα, άγνωστα τα κίνητρα του δράστη

Σε κατάσταση σοκ, το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητεί απαντήσεις σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης με μαχαίρι που άφησε τρία παιδιά νεκρά -6, 7 και 9 ετών- και οκτώ τραυματισμένα κατά την διάρκεια μαθήματος χορού στο Σάουθπορτ της βορειοδυτικής Αγγλίας.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, σήμερα ένα κοριτσάκι, μόλις 9 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του. Δύο ακόμη κορίτσια, 6 και 7 ετών αντίστοιχα, έχουν χάσει την ζωή τους στην επίθεση. Οκτώ ακόμη παιδιά έχουν τραυματισθεί. Τα 5 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Δύο ενήλικες βρίσκονται επίσης σε κρίσιμη κατάσταση.

Ένας 17χρονος συνελήφθη μετά την σφαγή που έγινε στην καρδιά των σχολικών διακοπών κατά την διάρκεια μαθήματος χορού με θέμα την αμερικανίδα σταρ Τέιλορ Σουίφτ.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο που να διαφωτίζει τα κίνητρα του δράστη και επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Στο Σάουθπορτ, την μικρή παραλιακή πόλη που απέχει περίπου είκοσι χιλιόμετρα από το Λίβερπουλ, οι κάτοικοι είναι σε κατάσταση σοκ: περαστικοί σταματούν για να αφήσουν λουλούδια , κάρτες , λούτρινα ζωάκια στην Χαρτ Στριτ.

It’s a somber moment for the community of Southport and the nation as a whole. The loss of innocent lives is always a tragedy, and it’s heartening to see people coming together to support each other in times of grief. #southportattack pic.twitter.com/hi1pPGewOS — Picks & Vidz (@Picksvidz) July 30, 2024



«Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που έγινε εδώ», λέει η Λιν Χασάν. Η κόρη της βρισκόταν σε γειτονικό παιδικό σταθμό την ώρα της επίθεσης. «Τα παιδιά θα έπρεπε να βρίσκονται με ασφάλεια σε κλαμπ διακοπών…θα έπρεπε να χαίρονται τις διακοπές τους χωρίς να φοβούνται ότι θα τα μαχαιρώσουν».

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης μπήκε στο κτίριο και άρχισε να χτυπά με μαχαίρι τα παιδιά που συμμετείχαν στο χορευτικό δρώμενο.

Το δρώμενο είχε παρουσιαστεί από τους διοργανωτές στα κοινωνικά μέσα ως μάθημα χορού και γιόγκα με θέμα την Τέιλορ Σουίφτ, που έδωσε σειρά συναυλιών στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο και θα κλείσει με συναυλία στο Λονδίνο τον Αύγουστο την ευρωπαϊκή της περιοδεία.

Imagine dropping your children off for a Taylor Swift themed dance class & some sicko walks in and stabs everyone 🤯 I fully can’t believe what I’m seeing in Southport. So close to home – terrifying that these people walk among us pic.twitter.com/YBkvmMG6b6 — H (@helicopter9x) July 29, 2024



Η σύζυγος του ενός από τους τραυματισμένους, του Τζόναθαν Χέις, 63 ετών, δήλωσε στην Daily Telegraph ότι μαχαιρώθηκε στο πόδι στην προσπάθειά του να παρέμβει.

«Το γραφείο μας βρίσκεται στο ίδιο κτίριο με το στούντιο του χορού. Ακουσε κραυγές και βγήκε, είδε τον δράστη, είδε ότι είχε τραυματίσει ένα παιδί και προσπάθησε να του πάρει το μαχαίρι».

Η ίδια δήλωσε ότι το στούντιο βρίσκεται στο βάθος μίας αλέας και δεν φαίνεται από τον δρόμο: «Πρέπει να το ξέρεις ότι είναι εκεί».

Η περιοχή παραμένει και σήμερα αποκλεισμένη.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές φρίκης. Αιμόφυρτα παιδιά έβγαιναν στον δρόμο, αλλόφρονες μητέρες αναζητούσαν τα παιδιά τους.

Κάποιοι διηγήθηκαν ότι είδαν τον δράστη να βγαίνει από ταξί και ότι αρνήθηκε να πληρώσει την κούρσα.

Το ωστικό κύμα εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την χώρα. Η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ βρέθηκε στο σημείο το πρωί για να συναντήσει τις δυνάμεις ασφαλείας.

The news from Southport is truly devastating. My heart goes out to all the families affected by this horrific incident & to the whole community. I have just spoken to the Merseyside Chief Constable & I thank all the emergency services responding in such difficult circumstances. — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) July 29, 2024



«Ξέρω ότι ολόκληρη η χώρα είναι βαθιά σοκαρισμένη», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος απηύθυνε «τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια, τις προσευχές του και την βαθειά του συμπάθεια».

Horrendous and deeply shocking news emerging from Southport. My thoughts are with all those affected. I would like to thank the police and emergency services for their swift response. I am being kept updated as the situation develops. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 29, 2024



Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ έγραψαν στο Χ: «Ως γονείς, δεν μπορούμε να διανοηθούμε αυτό που ζουν οι οικογένειες, οι φίλοι, οι κοντινοί άνθρωποι των νεκρών και των τραυματιών στο Σάουθπορτ».

As parents, we cannot begin to imagine what the families, friends and loved ones of those killed and injured in Southport today are going through. We send our love, thoughts and prayers to all those involved in this horrid and heinous attack. Thank you also to the emergency… — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 29, 2024



Το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η οπλοκατοχή είναι αυστηρά περιορισμένη, γνωρίζει αναζωπύρωση των επιθέσεων με μαχαίρι με δράστες πολύ συχνά νέους. Εχουν αυξηθεί κατά 7% (50.000 τον περασμένο χρόνο) και έχουν διπλασιασθεί μέσα σε δέκα χρόνια, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία.

Σε σοκ και η Τέιλορ Σουίφτ

Η αμερικανίδα σταρ Τέιλορ Σουίφτ δηλώνει «εντελώς σοκαρισμένη» από την επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ της Αγγλίας με τρία παιδιά νεκρά κατά την διάρκεια μαθήματος χορού με θέμα τα τραγούδια της.

«Η φρίκη της χθεσινής επίθεσης στο Σάουθπορτ με κατακλύζει και είμαι εντελώς σοκαρισμένη (…) Δεν ήταν παρά μικρά παιδιά σε μάθημα χορού», έγραψε. «Δεν ξέρω καθόλου πώς να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου σ’ αυτές τις οικογένειες».

Οι φαν της Τέιλορ Σουίφτ στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αρχίσει να συγκεντρώνουν χρήματα στο ίντερνετ. Μέχρι το μεσημέρι είχαν συγκεντρώσει περίπου 64.000 λίρες (75.000 ευρώ).

«Συνεργαζόμαστε με το παιδιατρικό νοσοκομείο του Alder Hay για να βοηθήσουμε στην συγκέντρωση χρημάτων για τις οικογένειες που χτυπήθηκαν από την τραγωδία στο Σάουθπορτ και για να χρηματοδοτήσουμε τις κηδείες των δύο νεαρών +swifties+ που έχασαν με τραγικό τρόπο την ζωή τους», αναγράφεται στην σελίδα της πλατφόρμας JustGiving.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ