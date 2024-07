Βρετανία: Αποδοκίμασαν τον Σούνακ – «Το πάρτι τελείωσε, μάζεψε τα πράγματά σου»

Σε εφιάλτη εξελίχθηκαν οι εκλογές για τον Ρίσι Σουνάκ, μετά την νίκη του Εργατικού κόμματος στη Βρετανία. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός την ώρα που έφευγε από τα κεντρικά γραφεία του Συντηρητικού Κόμματος για την Ντάουνινγκ Στριτ, δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες από πολίτες.

Σύμφωνα με το SkyNews, κόσμος του φώναζε «το πάρτι τελείωσε» και «ετοίμασε τις βαλίτσες σου», καθώς ο ίδιος έμπαινε στο αυτοκίνητο έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Λονδίνο. «Μόνο καλύτερα μπορεί να πάει» φώναζαν άλλοι.

Ο Ρίσι Σούνακ θα κάνει μια δήλωση γύρω στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) στην Ντάουνινγκ Στριτ, πριν συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο για να υποβάλει επισήμως την παραίτησή του.

Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ του Εργατικού Κόμματος θα συναντηθεί στη συνέχεια με τον βασιλιά Κάρολο στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και αμέσως μετά, γύρω στις 14:20 (ώρα Ελλάδας), θα εκφωνήσει ομιλία στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο κ. Σούνακ κατάφερε να διατηρήσει την έδρα του στο Ρίτσμοντ και στο Νορθάλερτον, όμως το κόμμα του «καταστράφηκε» χάνοντας τουλάχιστον 249 έδρες.

Χαρακτηριστικό είναι επίσης το tweet της Ryainair που αναφέρει «Μην ανησυχείς Ρίσι Σούνακ, έχουμε μια θέση για εσάς», με την εταιρεία να επισυνάπτει μία φωτογραφία του απερχόμενου Βρετανού πρωθυπουργού σε ένα από τα αεροπλάνα της.

don’t worry @RishiSunak we’ve got a seat for you pic.twitter.com/5JsrTxCqlp

— Ryanair (@Ryanair) July 4, 2024