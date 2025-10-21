Βραζιλία: «Πράσινο φως» σε εξερευνητική γεώτρηση για πετρέλαιο ανοικτά του Αμαζονίου

Enikos Newsroom

διεθνή

ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Η βραζιλιάνικη δημόσια πετρελαϊκή επιχείρηση Petrobras ανακοίνωσε τη Δευτέρα (20/10) ότι έλαβε άδεια εξερευνητικής γεώτρησης για κοιτάσματα πετρελαίου σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Αμαζονίου, σχέδιο που καταγγέλλουν έντονα οικολόγοι κι επιβεβαιώνεται μερικές εβδομάδες πριν από την COP30 στη Βραζιλία.

Το έργο προώθησε ο βραζιλιάνος κεντροαριστερός πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, που θα είναι ο οικοδεσπότης της συνόδου του ΟΗΕ για το κλίμα τον Νοέμβριο στην πόλη Μπελέμ του Αμαζονίου.

Για τους επικριτές του, το πετρελαϊκό έργο αποτελεί σύμβολο των αντιφάσεων του προέδρου Λούλα, που δηλώνει πως επιθυμεί – ταυτόχρονα – να τεθεί στην πρωτοπορία των προσπαθειών αποτροπής της κλιματικής αλλαγής και υπεράσπισης του τροπικού δάσους του Αμαζονίου.

Η εξερευνητική γεώτρηση αναμένεται να αρχίσει «αμέσως» και θα έχει «διάρκεια πέντε μηνών» με την αξιοποίηση εξοπλισμού που βρίσκεται ήδη επιτόπου, διευκρίνισε ο κολοσσός της πετρελαϊκής βιομηχανίας σε ανακοίνωσή του.

«Η Petrobras ικανοποίησε όλες τις προϋποθέσεις που όρισε το IBAMA (σ.σ. το δημόσιο ινστιτούτο περιβάλλοντος και ανανεώσιμων φυσικών πόρων), τηρώντας πλήρως τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης», διαβεβαίωσε η Petrobras.

Η άδεια αφορά συγκεκριμένα εξερεύνηση δυνητικού κοιτάσματος «σε ύδατα μεγάλου βάθους, 500 χιλιόμετρα από το στόμιο του Αμαζονίου και 175 χιλιόμετρα από την ακτή».

Βρίσκεται σε αχανή θαλάσσια περιοχή γνωστή ως Margem Equatorial («περιθώριο του Ισημερινού»), όπου η γειτονική Γουιάνα έχει ανακοινώσει τον εντοπισμό πελώριων κοιτασμάτων πετρελαίου.

Το IBAMA σημείωσε από την πλευρά του ότι εξέδωσε την άδεια «έπειτα από αυστηρή διαδικασία».

«Η έγκριση αυτή σαμποτάρει την COP30 και αντιβαίνει στον ηγετικό ρόλο για το κλίμα που διεκδικεί ο πρόεδρος Λούλα στη διεθνή σκηνή», σχολίασε δηκτικά η συλλογικότητα Observatório do Clima («Παρατηρητήριο του Κλίματος»).

Η συμμαχία αυτή μη κυβερνητικών οργανώσεων ξεκαθάρισε πως πρόθεσή της είναι να «προσφύγει στη δικαιοσύνη» καταγγέλλοντας τις «παρανομίες» και «τεχνικές παραλείψεις» στη διαδικασία αδειοδότησης, στο πλαίσιο προσπάθειας με σκοπό «να ακυρωθεί» το πετρελαϊκό έργο.

«Νέο σύνορο»

Η Βραζιλία κατατάσσεται όγδοη στον κόσμο ως προς την παραγωγή πετρελαίου, που ανερχόταν σε 3,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2024. Πάντως, η μισή από την ενέργεια που καταναλώνει προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

«Το περιθώριο του Ισημερινού αντιπροσωπεύει το μέλλον της ενεργειακής εθνικής κυριαρχίας μας. Υπερασπιζόμαστε μια εξερεύνηση με πλήρη περιβαλλοντική υπευθυνότητα, με τήρηση των διεθνών προτύπων», ανέφερε μέσω X ο Αλεσάντρ Σιλβέιρα, ο βραζιλιάνος υπουργός Ενέργειας.

«Μέσω αυτής της εξερεύνησης, η εταιρεία επιδιώκει να συγκεντρώσει περισσότερες γεωλογικές πληροφορίες και να αποτιμήσει την παρουσία πετρελαίου και αερίου στην περιοχή σε κλίμακα (σ.σ. βιώσιμη από σκοπιά) οικονομική. Δεν θα υπάρξει παραγωγή πετρελαίου σε αυτό το στάδιο», διευκρίνισε στην ανακοίνωσή της η Petrobras.

«Ελπίζουμε να εξασφαλίσουμε εξαίρετα αποτελέσματα και να αποδείξουμε την ύπαρξη πετρελαίου στο βραζιλιάνικο τμήμα αυτού του νέου παγκόσμιου ενεργειακού συνόρου», ανέφερε, κατά το ίδιο δελτίο Τύπου, η πρόεδρος της εταιρείας Μάγκντα Σάμπριαχντ.

Ο πρόεδρος Λούλα επιχειρηματολογεί ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο θα χρηματοδοτήσουν την ενεργειακή μετάβαση.

Όμως για τον Ιλάν Ζουγκμάν, διευθυντή της ΜΚΟ 350.org για τη Λατινική Αμερική, η εξερεύνηση για πετρέλαιο ανοικτά του Αμαζονίου αποτελεί «ιστορικό λάθος».

«Χρειαζόμαστε επειγόντως δίκαιο σχέδιο ενεργειακής μετάβασης, βασισμένο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που σέβεται τους αυτόχθονες λαούς» και άλλες παραδοσιακές κοινότητες, πρόσθεσε.

Το IBAMA είχε αρνηθεί στην Petrobras άδεια εξερευνητικής γεώτρησης το 2023, κρίνοντας ότι η εταιρεία δεν παρουσίασε τις απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία της θαλάσσιας πανίδας σε περίπτωση διαρροής αργού.

Η εταιρεία προσέφυγε για να επανεξεταστεί η απόφαση αυτή και η πίεση αυξήθηκε από τον πρόεδρο Λούλα, που δήλωνε πριν από μερικούς μήνες ότι το IBAMA είναι δημόσιος φορέας που ενεργεί σαν να τάσσεται «εναντίον της κυβέρνησης».

Τον Φεβρουάριο, τεχνική γνωμοδότηση του IBAMA που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο πρότεινε να «απορριφθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση» τονίζοντας τον κίνδυνο «μαζικής απώλειας της βιοποικιλότητας σε θαλάσσιο περιβάλλον ιδιαίτερα ευαίσθητο».

Η έγκριση της άδειας έγινε έπειτα από προεπιχειρησιακές δοκιμές της Petrobras τον Αύγουστο για να δείξει πως διαθέτει τη δυνατότητα έγκαιρης αντίδρασης σε περίπτωση πετρελαιοκηλίδας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο μετονομάστηκε σε Ωνάσειο Νοσοκομείο- Τι περιλαμβάνει η νέα δομή

Σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών με διαβήτη-Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις χορήγησης διαβητολογικού υλικού

Παπαθανάσης: «Ξεκίνησε ο σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική περίοδο του Interreg 2028-2034 – Η Κομισιόν προτείνει τη διάθε...

AEGEAN: Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί εξωτερικού που επιλέγουν για την αργία της 28ης Οκτωβρίου οι Έλληνες ταξιδιώτες

Google Maps: Ετοιμάζει νέο μενού για την προσαρμογή του οχήματός σας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
04:45 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Συνάντηση Γουίτκοφ και Κούσνερ με ομήρους που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς

Ο Ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο σύμβου...
04:30 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο – ντοκουμέντο: Η στιγμή που άνδρες της Europol εισβάλουν σε κρησφύγετο εγκληματικής οργάνωσης που έχει διενεργήσει πάνω από χίλιες διαδικτυακές απάτες

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από την έφοδο της Europol σε κρησφύγετο εγκληματικής ομάδ...
04:15 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ λέει πως έπληξε κι άλλες «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν νέες αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, παρά τ...
03:30 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε η σορός του ομήρου που παρέδωσε η Χαμάς – Ήταν λοχίας και πατέρας 4 παιδιών

Η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τo βράδυ της Δευτέρας (20/10) τη σορό του ομήρου Ταλ Χάιμι. Ο Χάιμ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης