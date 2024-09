Βραζιλία: Χρήστες του X έχουν ξανά πρόσβαση στην πλατφόρμα – Πώς ο Έλον Μασκ παρέκαμψε τη δικαστική απόφαση

H πλατφόρμα Χ, πρώην Twitter, έγινε ξανά διαθέσιμη για πολλούς χρήστες στη Βραζιλία την Τετάρτη, χάρη σε μια αυτόματη αναβάθμιση της εφαρμογής που της επέτρεψε να παρακάμψει την απαγόρευση που είχε επιβληθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Η αναβάθμιση του X, η οποία χρησιμοποίησε cloud υπηρεσίες από τρίτους, συγκεκριμένα την εταιρεία Cloudflare, επέτρεψε σε κάποιους Βραζιλιάνους χρήστες να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω εναλλακτικών διαδρομών εκτός Βραζιλίας, ακόμη και χωρίς τη χρήση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN), σημειώνει ο Guardian.

Ο Βασίλιο Πέρεζ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Βραζιλιανής Ένωσης Παρόχων Διαδικτύου και Τηλεπικοινωνιών (ABRINT), δήλωσε ότι αυτή η πράξη ήταν πιθανόν σκόπιμη. «Γιατί να χρησιμοποιήσει το X μια υπηρεσία τρίτων που τελικά είναι πιο αργή από τη δική του;» αναρωτήθηκε. Η ABRINT εξήγησε ότι η αναβάθμιση της εφαρμογής χρησιμοποιεί λογισμικό της Cloudflare με δυναμικές IP διευθύνσεις, οι οποίες αλλάζουν συνεχώς και καθιστούν πιο δύσκολο το μπλοκάρισμα της εφαρμογής.

Οι παλαιές IP διευθύνσεις που χρησιμοποιούνταν, λειτουργούσαν ως «σταθερές διευθύνσεις» για διακομιστές (servers) ή υπολογιστές και μπορούσαν να μπλοκαριστούν πιο εύκολα. Αντίθετα, οι δυναμικές IP «μοιράζονται με άλλες νόμιμες υπηρεσίες, όπως τράπεζες και μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, καθιστώντας αδύνατο το μπλοκάρισμα μιας IP χωρίς να επηρεαστούν και άλλες υπηρεσίες», δήλωσε η ABRINT , σύμφωνα με το AFP.

Η επανεκκίνηση της πρόσβασης στο X έρχεται μετά από μήνες νομικής αντιπαράθεσης μεταξύ του ιδιοκτήτη του X, Έλον Μασκ, και του Βραζιλιάνου δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες. Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε διατάξει την απαγόρευση της πλατφόρμας όταν ο Μασκ αρνήθηκε να αφαιρέσει δεκάδες λογαριασμούς από την πλατφόρμα που κατηγορούνταν για διάδοση ψευδών ειδήσεων. Ο Μοράες είχε επίσης αποφασίσει ότι όσοι χρησιμοποιούν «τεχνολογικά τεχνάσματα», όπως VPN, για να έχουν πρόσβαση στην μπλοκαρισμένη πλατφόρμα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 9.000 δολάρια.

Soon, we expect Judge Alexandre de Moraes will order X to be shut down in Brazil – simply because we would not comply with his illegal orders to censor his political opponents. These enemies include a duly elected Senator and a 16-year-old girl, among others. When we attempted… — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) August 29, 2024



Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου προκάλεσε την οργή του Μασκ και πυροδότησε μια έντονη συζήτηση για την ελευθερία της έκφρασης και τα όρια των social media, τόσο στη Βραζιλία όσο και διεθνώς. Ο Μασκ αντέδρασε κάνοντας διάφορα tweet στο X, αποκαλώντας τον Μοράες «δικτάτορα» και στοχοποιώντας τον επανειλημμένα στις αναρτήσεις του.

Alexandre de Moraes is an evil dictator cosplaying as a judge. https://t.co/ZIV8KbDCmk — Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024



Στο μεταξύ, η Αμερικανική κυβέρνηση είχε επικρίνει την απαγόρευση της Βραζιλίας στο Χ, με την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, Καρίνα Ζαν-Πιέρ, να δηλώνει ότι η πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα είναι μια μορφή ελευθερίας λόγου.

BREAKING: White House condemns Brazil for banning 𝕏 in free-speech fight with Elon Musk. “When it comes to social media, we have been very clear that folks should have access to social media. It’s a form of freedom of speech” White House press secretary Karine Jean-Pierre said. pic.twitter.com/ZzdGv8y36J — DogeDesigner (@cb_doge) September 18, 2024



Ο Μασκ αντέτεινε με ανάρτηση στο X: «Απροσδόκητο, αλλά ευπρόσδεκτο».



Η επαναφορά του X δημιούργησε θύελλα αντιδράσεων στη Βραζιλία, με το #Twitterisback να είναι ψηλά στα trends της χώρας. Είναι, επίσης, άξιο αναφοράς η υποστήριξη του πρώην προέδρους Ζαΐρ Μπολσονάρου, ο οποίος καλωσόρισε την παράκαμψη του Χ που επέτρεψε την επαναλειτουργία της πλατφόρμας. «Συγχαίρω όλους εκείνους που πίεσαν για την υπεράσπιση της δημοκρατίας στη Βραζιλία», έγραψε.