Ιταλία – Κακοκαιρία Boris: Βίντεο με πυροσβεστικό όχημα που το έχει παρασύσει χείμαρρος – «Μείνετε στους πάνω ορόφους ή εγκαταλείψτε τα σπίτια σας»

Συναγερμός έχει σημάνει στην Εμίλια Ρομάνια, καθώς περιοχές πλημμύρισαν και χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν. Στην περιοχή σημειώνονται συνεχείς βροχοπτώσεις, η ένταση των οποίων αναμένεται να αρχίσει να μειώνεται από αύριο το απόγευμα. Η κακοκαιρία Boris που ταλαιπώρησε την Κεντρική Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες έπληξε τώρα την Ιταλία , επηρεάζοντας περισσότερο κεντρικές και νότιες περιοχές.

Εχθές, ο ποταμός Τραμάτσο έσπασε τα φράγματα στη Μοντιλιάνα, έξω από την πόλη Φορλί. Πολλές οικογένειες μεταφέρθηκαν σε ασφαλέστερη περιοχή, σε γυμναστήριο δημοτικού σχολείου. Τα νερά των ποταμών έχουν αποκτήσει ορμή από την οροσειρά των Απενίνων και κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν όλα τα σπίτια του χωριού. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Πολιτική Προστασία και στην ευρύτερη περιφέρεια της Νάπολης λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων, οι οποίες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

Τουλάχιστον 800 άνθρωποι στην περιοχή της Ραβέννα και σχεδόν 200 στην περιοχή της Μπολόνια πέρασαν τη νύχτα σε πρόχειρα καταφύγια, σχολεία και αθλητικά κέντρα, αναφέρει το L’Unione Sarda.



Οι ποταμοί Λαμόνε και Μάρνης υπερχείλισαν, με τα νερά να εισβάλλουν στους δρόμους της Φαέντσα. «Οι όχθες αντέχουν και η πόλη δεν πλημμύρισε ούτε επηρεάστηκε το ιστορικό κέντρο, όπως συνέβη τον Μάιο του 2023», δήλωσε ο δήμαρχος της Φαέντσα, Μάσιμο Ιζόλα, μιλώντας στο Sky Tg 24.



Όσον αφορά τον ποταμό Λαμόνε, ο δήμαρχος τόνισε ότι υπήρξαν δύο περιστατικά πλημμύρας στις αγροτικές περιοχές μεταξύ Φαέντσα και Ραβέννα, στις περιοχές Σαλβίνο και Πιέβε Τσεσάτο.

«Αυτό που δεν καταφέραμε να διαχειριστούμε αυτή τη φορά», σημείωσε, «είναι ο ποταμός Μαρτσένο, ένας ορμητικός ποταμός που ρέει από τη Μοντιλιάνια, εξαιρετικά επιθετικός με ακόμα πιο ισχυρή δύναμη, ο οποίος πλημμύρισε την δεξιά πλευρά και επηρεάσε την γειτονιά Βία Τσιμάττι, την οποία έχουμε χαρακτηρίσει ως κόκκινη ζώνη από την πρώτη πλημμύρα». Η γειτονιά αυτή «χτυπήθηκε από νερό ύψους ενάμιση έως δύο μέτρων» τόνισε ο Ιζόλα.

Ο ποταμός Σένιο κατέγραψε επίπεδα «πάνω από τα ιστορικά υψηλά», βυθίζοντας το Καστέλ Μπολονιέσε της Ραβέννα. Κατολισθήσεις καταγράφηκαν στην Μπολόνια.

Third flood in Faenza (Emilia Romagna) in 16 months! Peaks of 300mm in just 48 hours as happened between Poland and Austria, same critical situation! pic.twitter.com/bdv0Lv6eNk



Το πρακτορείο Ansa μεταδίδει τις εκκλήσεις των δημάρχων των πόλεων Φορλί και Λούγκο από τις πληγείσες περιοχές: «Μείνετε στους επάνω ορόφους ή εγκαταλείψτε τα σπίτια σας».

Στη Φότζια της Απουλίας, ένας 59χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εξαιτίας της κακοκαιρίας. Με όχημα της Πυροσβεστικής προσπαθούσε να βοηθήσει εγκλωβισμένους οδηγούς, όταν παρασύρθηκε από χείμαρρο.

in the #Foggia region

+A firefighter died last night in Italy, his name Antonio Ciccorelli

+his vehicle was swept away by flash floods

+He had been assisting motorists affected by extreme weather on the SP 30 highway between San Severo and Torre Maggiore.

🙏🙏🙏😢😢 pic.twitter.com/XOdGBBzO8r

— BeeLady 🇨🇭 📍🌼🐝 (@BeeLady__) September 18, 2024