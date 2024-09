Κακοκαιρία Boris: Κατευθύνεται προς Ιταλία – 21 νεκροί και βιβλικές καταστροφές στην Κεντρική Ευρώπη

Η κακοκαιρία Boris, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη, πλησιάζει τώρα την Ιταλία, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για την αποφυγή περαιτέρω καταστροφών. Οι βόρειες περιοχές της χώρας αναμένεται να πληγούν από έντονα καιρικά φαινόμενα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για πλημμύρες και κατολισθήσεις κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής.

Έχοντας ήδη αφήσει πίσω της καταστροφές σε πολλές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Αυστρία, η Τσεχία, η Πολωνία και η Ρουμανία, όπου τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και στην Ιταλία, με το επίκεντρο της προσοχής να βρίσκεται στις περιοχές Εμίλια-Ρομάνια, Μάρκε και Λάτσιο.

Η Ιταλία έχει εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για κακοκαιρία σε σχεδόν 50 περιοχές. Οι βόρειες περιοχές της χώρας, που έχουν ήδη υποστεί ζημιές από προηγούμενα κύματα κακοκαιρίας, αντιμετωπίζουν τώρα σοβαρή απειλή. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για 200 χιλιοστά βροχής μέσα σε λίγες ημέρες, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η ασυνήθιστα θερμή Αδριατική θάλασσα ενισχύει την ένταση της καταιγίδας, κάτι που αυξάνει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της στην ιταλική επικράτεια.

Σλοβακία, Ουγγαρία και Κροατία βρίσκονται επίσης σε υψηλή επιφυλακή, καθώς ποταμοί, όπως ο Δούναβης, συνεχίζουν να υπερχειλίζουν.

Horrific video of #flooding in Lądek-Zdrój (Kłodzko), Poland

Central Europe is experiencing massive flooding caused by the prolonged heavy rains and strong winds by Cyclone Boris. The disaster has already claimed 7 lives in Austria, Poland and Romania, 4 missing in Czech Republic https://t.co/Ghd7oyQdLA pic.twitter.com/XthKi3sFVl — Irene (@irene_makarenko) September 16, 2024



Στην Τσεχία, περίπου 13.500 άτομα έχουν ήδη εκκενωθεί, ενώ περισσότεροι από 600 άνθρωποι έχουν διασωθεί από τις πλημμύρες. Η κατάσταση στις πληγείσες περιοχές αρχίζει να σταθεροποιείται, με τον αριθμό των πλημμυρισμένων περιοχών να μειώνεται από 200 σε 130. Ωστόσο, η Νότια Βοημία εξακολουθεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

VIDEO: Czech town reels from record floods. The northeastern Czech town of Krnov is reeling from a record flood that swept through after the Opava and Opavice rivers rose to record levels. Flooding sparked by Storm Boris has burst dams, knocked out power and killed several… pic.twitter.com/zDIJqgu9ml — AFP News Agency (@AFP) September 17, 2024



Στην Αυστρία, ολόκληρα χωριά στις κοιλάδες του Πιέλαχ και του Καμπ έχουν εκκενωθεί και βρίσκονται κάτω από το νερό. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στην Ουγγαρία, όπου ο δήμαρχος της Βουδαπέστης προειδοποίησε για πλημμύρες που μπορεί να είναι οι χειρότερες της τελευταίας δεκαετίας.

Στην Πολωνία, οι κάτοικοι μαζί με τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης δίνουν μάχη για να προσφέρουν βοήθεια σε όσους έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους.

These three images taken in #Nysa in #Poland show just how fast and bad storm #Boris induced #floods affected Central and Eastern #Europe. pic.twitter.com/oBgLZD6r0b — Joel Guy Weather (@JoelGuyWeather) September 16, 2024



Η κακοκαιρία Boris αποτελεί το τελευταίο παράδειγμα των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Ευρώπη, με τις ξηρασίες του καλοκαιριού να δίνουν τη θέση τους σε φθινοπωρινές πλημμύρες.