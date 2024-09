New York Times: Πώς το Ισραήλ δημιούργησε έναν σύγχρονο Δούρειο Ίππο για να βλάψει τη Χεζμπολάχ

Το απόγευμα της Τρίτης, λίγο μετά τις 3:30, στον Λίβανο, οι βομβητές μελών της Χεζμπολάχ άρχισαν να ηχούν ταυτόχρονα, ειδοποιώντας τους για ένα επείγον μήνυμα. Το μήνυμα έφτασε στα χέρια πολλών, προκαλώντας ανησυχία στους μαχητές της οργάνωσης. Όμως, το μήνυμα δεν προερχόταν από τους ηγέτες της Χεζμπολάχ, αλλά από τον μεγαλύτερο εχθρό της: το Ισραήλ.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την πρώτη ειδοποίηση, οι ήχοι των εκρήξεων και οι κραυγές πανικού πλημμύρισαν τους δρόμους, τα καταστήματα και τα σπίτια σε ολόκληρο τον Λίβανο. Οι βομβητές που περιείχαν μικρές ποσότητες εκρηκτικής ύλης, εξερράγησαν, προκαλώντας χάος. Σύμφωνα με μάρτυρες και οπτικοακουστικό υλικό από βίντεο, οι εκρήξεις εκτόξευσαν άνδρες από τις μοτοσικλέτες τους, ενώ άνθρωποι που έκαναν τα ψώνια τους σε παντοπωλεία έπεσαν στο έδαφος, σφαδάζοντας από τον πόνο, με καπνό να βγαίνει από τις τσέπες τους.

And just like that, Israel pulled something you only see in the movies.

Over 2,000 Hezbollah terrorists killed/injured as the batteries of their pagers overheated and exploded in a cyber attack.

Being part of an Islamist terrorist organization comes with consequences! pic.twitter.com/YreVAt2tXp

