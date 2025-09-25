Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Η Ουκρανία αποκαθιστά τις διπλωματικές σχέσεις της με τη Συρία

Η Ουκρανία και η Συρία προχώρησαν στην επίσημη αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων, μετά τη συνάντηση των προέδρων τους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε την εξέλιξη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επανέναρξης των επαφών μεταξύ των δύο χωρών.

Οι σχέσεις Κιέβου και Δαμασκού είχαν διακοπεί το 2022, όταν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ είχε αναγνωρίσει την «ανεξαρτησία» ουκρανικών περιφερειών που τελούσαν υπό ρωσικό έλεγχο, μετά την εισβολή των στρατευμάτων της Μόσχας. Η απόφαση εκείνη είχε οδηγήσει σε ρήξη, με το Κίεβο να διακόπτει κάθε διπλωματική σύνδεση με τη Συρία.