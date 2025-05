Βίντεο: Άνδρας πέφτει στο κενό και πεθαίνει καθώς καταρρέει σκάλα της πυροσβεστικής – «Έκαναν μεγάλο λάθος»

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Μπρούκλιν, όταν ένας άνδρας που προσπαθούσε να διαφύγει από φωτιά σε πολυκατοικία βρήκε φρικτό θάνατο, πέφτοντας από αναδιπλούμενη σκάλα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης που υποχώρησε ξαφνικά.

Σύμφωνα με βίντεο που εξασφάλισε η New York Post και έχει αναδημοσιευθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 7 το πρωί, στην περιοχή Sunset Park.

Το υλικό δείχνει τον 53χρονο Ασίκ Χουσεΐν, οδηγό Uber και μετανάστη από το Πακιστάν, να σκαρφαλώνει στη σκάλα βγαίνοντας από παράθυρο διαμερίσματος του τρίτου ορόφου, ενώ πυκνοί καπνοί βγαίνουν από πίσω του.

Εκείνη τη στιγμή, ένας πυροσβέστης βρίσκεται ήδη στην κορυφή της μεταλλικής σκάλας, έτοιμος να τον βοηθήσει να κατέβει. Όμως, τη στιγμή που ο Χουσεΐν πατάει στο πρώτο σκαλοπάτι, το επάνω μέρος της σκάλας αναδιπλώνεται απότομα.

Ο άνδρας χάνει την ισορροπία του και πέφτει, αφού αρχικά χτυπάει στην τέντα ενός ντελικατέσεν και έπειτα στο πεζοδρόμιο.

HORROR IN NYC: FDNY probes fatal ladder failure in Brooklyn fire rescue. Ashiq Hussain (53) Pakistani immigrant, fell from a 2nd floor window while escaping a fire on Monday. The ladder collapsed, causing Hussain to strike his head on the pavement. He later died at the hospital. pic.twitter.com/DhaxYgZHch

— Breaking911 (@Breaking911) May 22, 2025