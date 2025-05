NBA: Διαιτητής αποχώρησε αιμόφυρτος από χτύπημα στο πρόσωπο – Βίντεο

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό στιγμάτισε τον δεύτερο αγώνα της σειράς των τελικών της Δύσης στο NBA, όταν ο διαιτητής Σκοτ Φόστερ τραυματίστηκε από χτύπημα στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια μιας φάσης.

Ο 58χρονος Φόστερ δέχθηκε ισχυρό χτύπημα στο πρόσωπο από τον φόργουορντ της Οκλαχόμα Σίτι, Λούγκεντζ Ντορτ, περίπου στα μισά της πρώτης περιόδου, κατά τη διάρκεια ενός τζάμπολ με τον Τζούλιους Ραντλ των Τίμπεργουλβς.

Το χέρι του Ντορτ κατέληξε απευθείας στο πρόσωπο του διαιτητή, ενώ ο Ραντλ χτύπησε άθελά του τον Φόστερ και στην κοιλιακή χώρα με το πόδι του.

Ο διαιτητής αποχώρησε με αιμορραγία από τη μύτη και το παιχνίδι διακόπηκε προσωρινά για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα από το ιατρικό επιτελείο.

Παρά τον τραυματισμό του, ο Φόστερ επέστρεψε στο παρκέ και ολοκλήρωσε τον αγώνα.

Lu Dort hits Scott Foster in the nose, making the vet NBA ref bleed. pic.twitter.com/QfdlllpuCY

— Italo Santana (@BulletClubIta) May 23, 2025