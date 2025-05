Λούκα Μόντριτς: Ανακοίνωσε το «αντίο» του στη Ρεάλ Μαδρίτης – «Ήρθε η ώρα…»

Ο Λούκα Μόντριτς ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Ήρθε η ώρα. Η ώρα που ποτέ δεν ήθελα να έρθει, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, και στη ζωή όλα έχουν αρχή και τέλος… Το Σάββατο θα παίξω τον τελευταίο μου αγώνα στο Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Είναι το «αντίο» από το Νο.10 των Μαδριλένων. Έπειτα από μια εβδομάδα συνομιλιών με τον σύλλογο, δεν βγήκε «λευκός καπνός». Και ήθελε να είναι αυτός που θα το επικοινωνούσε, ορίζοντας το Σάβαβτο ως τη μέρα του αποχαιρετισμού

Ο Λούκα Μόντριτς, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «AS», ήταν πρόθυμος να συνεχίσει με τον ρόλο του αναπληρωματικού, μειώνοντας ξανά τις αποδοχές του, όπως έκανε το περασμένο καλοκαίρι, προκειμένου να παραμείνει στη Μαδρίτη μέχρι το 2026. Το τελευταίο αντίο θα έρθει με το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αλλά το Σάββατο θα αποχαιρετήσει τους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης λαό του. Όπως θα κάνει ο Κάρλο Αντσελότι.

Πέρασαν 13 χρόνια ιστορίας. Έφτασε στα 27 και φεύγει σχεδόν στα 40. Μια «Χρυσή Μπάλα», σπάζοντας το «ζευγάρι» Μέσι -Κριστιάνο. Με τη Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε 28 τρόπαια. Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον σε 123 χρόνια ιστορίας. Μεταξύ όλων αυτών, τα έξι Champions League, όσα οι, Καρβαχάλ, Κρόος, Νάτσο και Χέντο. Έπαιξε σε 590 παιχνίδια με τη φανέλα των Μαδριλένων.

