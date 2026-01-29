Βίντεο: Ρώσοι στρατιώτες παραδίδονται σε ουκρανικό ρομπότ στο πεδίο της μάχης – Υποτάσσονται με τα χέρια ψηλά

Βίντεο από το πεδίο μάχης στην Ουκρανία, δείχνει Ρώσους στρατιώτες να παραδίδονται σε οπλισμένο ουκρανικό ρομπότ.

Το εντυπωσιακό πλάνο δείχνει τρεις Ρώσους στρατιώτες, ντυμένους με λευκή στρατιωτική στολή, να βρίσκονται ξαπλωμένοι στο έδαφος, ενώ το ρομπότ προχωρά προς το μέρος τους, αναγκάζοντας τους στρατιώτες να σηκωθούν.

Οι Ρώσοι πλησιάζουν προσεκτικά την πολεμική μηχανή -ο ένας καλυμμένος με αίματα- σηκώνοντας τα χέρια τους στον αέρα για να παραδοθούν, πριν ξαπλώσουν ξανά στο χιόνι, υποτασσόμενοι στο ουκρανικό ρομπότ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η παράδοση των Ρώσων επετεύχθη με το τηλεχειριζόμενο Droid TW-7.62, ένα ουκρανικής κατασκευής μη επανδρωμένο όχημα αναγνώρισης και επίθεσης, σχεδιασμένο για αποστολές μάχης και επιτήρησης.



Το drone είχε τοποθετηθεί σε πλατφόρμα NUMO και ήταν εξοπλισμένο με τηλεχειριζόμενο πύργο πολυβόλου 7,62 χιλιοστών. Περιγράφεται ως σύστημα αναγνώρισης και επίθεσης από την ουκρανική εταιρεία άμυνας DevDroid, προσαρμοσμένο για βολές με πολυβόλο τύπου PKT και εξοπλισμένο με στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης για εντοπισμό στόχων.

Η μηχανή αυτή αποτελεί το πρώτο γνωστό ρομπότ εδάφους που έχει καταφέρει να συλλάβει στρατιώτες κατά τη διάρκεια συγκρούσεων.

Η επιχείρηση παρακολουθήθηκε από μη επανδρωμένο εναέριο drone, ενώ εκτιμάται ότι είναι η πρώτη φορά που ένα βίντεο αποθανατίζει στρατεύματα να παραδίδονται σε ρομπότ εδάφους κατά τη διάρκεια ενεργής μάχης.

Το Κιέβο, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα, αναδεικνύεται παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη οπλισμένων ρομπότ και drones για την αντιμετώπιση των στρατευμάτων του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.