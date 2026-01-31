Βίντεο: Ολυμπιονίκης ικετεύει αστυνομικό να την αφήσει ελεύθερη ύστερα από έλεγχο για υπερβολική ταχύτητα – «Μην με πάτε φυλακή»

Χαμός στις ΗΠΑ με βίντεο που δείχνει την Ολυμπιονίκη Σα’Κάρι Ρίτσαρντσον να εκλιπαρεί έναν αστυνομικό στη Φλόριντα να μην την οδηγήσει στη φυλακή, αφού τη σταμάτησε για υπερβολική ταχύτητα — επιμένοντας ότι ένα σκασμένο λάστιχο στο πολυτελές αυτοκίνητό της την έκανε να φτάσει άθελά της τα 104 μίλια την ώρα (167 χλμ/ώρα), σύμφωνα με βίντεο από κάμερα σώματος των αστυνομικών.

Η χρυσή ολυμπιονίκης των Θερινών Αγώνων του 2024 έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον δρόμο του Γουίντερ Παρκ με την Aston Martin της το απόγευμα της Πέμπτης, κάνοντας ελιγμούς ανάμεσα στις λωρίδες και αναβοσβήνοντας τα φώτα της, πριν μπει σφήνα σε ένα αστυνομικό όχημα, που έπρεπε να αναπτύξει ταχύτητα 110 μιλίων την ώρα (177 χλμ/ώρα) μόνο και μόνο για να την σταματήσει, σύμφωνα με το βίντεο που εξασφάλισε το Fox News Digital.

«Θα έσβηνα αυτό το χαμόγελο από το πρόσωπό σου», είπε αυστηρά ο αστυνομικός Τζέραλντ ΜακΝτάνιελς στη Ρίτσαρντσον καθώς πλησίαζε το παράθυρο του συνοδηγού, πριν της πει ότι την «σταματά για επικίνδυνη, υπερβολική ταχύτητα».

Οι δικαιολογίες της 25χρονης

Η 25χρονη άρχισε να αραδιάζει μια λίστα με δικαιολογίες για την υπερβολική ταχύτητα, όπως ότι το πίσω λάστιχό της δεν είχε αρκετό αέρα. Η Ρίτσαρντσον ισχυρίστηκε επίσης ότι το τηλέφωνό της είχε πέσει, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο βρετανικό σπορ αυτοκίνητό της και αναγκάζοντάς το να αναπτύξει ταχύτητα — μια εξήγηση που ο αστυνομικός δεν δέχτηκε.

«Οδηγείς με 104 μίλια την ώρα σε ζώνη 65 μιλίων, με ακατάλληλο εξοπλισμό, αναβοσβήνεις τα φώτα στους άλλους για να βγουν από τη λωρίδα σου, ακολουθείς πολύ κοντά, χρησιμοποιείς κάθε λωρίδα για να προσπεράσεις τους πάντες, μου έκοψες τον δρόμο, προσπερνώντας ένα αυτοκίνητο από την εσωτερική λωρίδα ασφαλείας με τα αλάρμ αναμμένα», είπε ο ΜακΝτάνιελς, σύμφωνα με το βίντεο. «Θα πας φυλακή για επικίνδυνη υπερβολική ταχύτητα».

Η Αμερικανίδα σπρίντερ ισχυρίστηκε ότι «δεν ήξερα καν ότι το αυτοκίνητό μου έτρεχε τόσο πολύ», πριν ο αστυνομικός ανταπαντήσει: «γι’ αυτό σου δίνουν ταχύμετρο».

Στη συνέχεια, η Ρίτσαρντσον ικέτευσε: «Πραγματικά δεν θέλω να πάω φυλακή», πριν παραδεχτεί ότι έτρεχε στον δρόμο, αλλά «δεν είχε καμία πρόθεση» να παραβεί τον νόμο, σύμφωνα με το βίντεο.

«Σας παρακαλώ, δεν έτρεχα σκόπιμα» είπε η Ολυμπιονίκης

«Είμαι νομοταγής πολίτης, κύριε», είπε η αθλήτρια που είχε συλληφθεί και στο παρελθόν, λίγο πριν ξεσπάσει σε κλάματα. «Σας παρακαλώ, κύριε. Πραγματικά δεν έτρεχα σκόπιμα. Κύριε, σας παρακαλώ. Σας ικετεύω», φώναξε απελπισμένα η Ρίτσαρντσον με τα χέρια ενωμένα, σαν να τον παρακαλεί. «Μην με πάτε στη φυλακή. Θα κάνω τα πάντα. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας υπόσχομαι, δεν θέλω να πάω φυλακή, είμαι ακριβώς εδώ».

Η Ρίτσαρντσον οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Όραντζ και της απαγγέλθηκε κατηγορία για επικίνδυνη υπερβολική ταχύτητα με 100 μίλια την ώρα ή περισσότερο, ενώ της επιδόθηκαν κλήσεις για τέσσερις αστικές τροχαίες παραβάσεις. Είχε συλληφθεί τον Ιούλιο με κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας μετά από επεισόδιο με τον φίλο της, επίσης Αμερικανό σπρίντερ Κρίστιαν Κόλμαν, στο διεθνές αεροδρόμιο Σιάτλ-Τακόμα.

Ο Κόλμαν συνελήφθη επίσης την Πέμπτη κατά τη διάρκεια του ίδιου τροχαίου ελέγχου και κατηγορήθηκε για κατοχή σύνεργων ναρκωτικών και αντίσταση κατά της αρχής χωρίς βία, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Η συναθλήτριά τους στην ομάδα των ΗΠΑ, Τουανίσα Τέρι, έλαβε επίσης κλήση επειδή σταμάτησε σε αυτοκινητόδρομο περιορισμένης πρόσβασης, αφού σταμάτησε στο σημείο θέλοντας να μάθει τι συμβαίνει με τους φίλους της. Ο Κόλμαν κατέβαλε εγγύηση 1.000 δολαρίων σε μετρητά αργότερα το ίδιο βράδυ, πληρώνοντας 500 δολάρια για τον εαυτό του και 500 για τη Ρίτσαρντσον.