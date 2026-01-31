Η Πέγκυ Ζήνα στον ρόλο της… Αμαλίας από το «Παρά Πέντε» – Τραγούδησε το «Ματώνω»

Viral έχει γίνει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok με την Πέγκυ Ζήνα να τραγουδά το γνωστό τραγούδι της «Ματώνω» ως άλλη Αμαλία από το «Παρά Πέντε».

Σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok από την make-up artist της τραγουδίστριας, φαίνεται η Πέγκυ Ζήνα να κάθεται στην καρέκλα της, μέσα στο καμαρίνι του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται, και να τραγουδά. Αντί για την φωνή της όμως, ακούγεται αυτή της Αμαλίας (Ζέτα Μακρυπούλια) η οποία είχε τραγουδήσει το συγκεκριμένο κομμάτι σε μία από τις πιο επικές σκηνές του «Παρά Πέντε», διατηρώντας το χαρακτηριστικό παχύ «λ» και «ν».

Κρίνοντας από τα αποθεωτικά σχόλια, η «μεταμόρφωση» αποδείχθηκε πετυχημένη.