Βίντεο: Κολώνα υποχώρησε όταν ένας περαστικός την ακούμπησε – Χτύπησε μια γυναίκα

Ένα τρομακτικό ατύχημα συνέβη στην Πολωνία όταν ένας περαστικός έγειρε πάνω σε μία κολώνα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένας άνδρας να ακουμπάει πάνω σε μία κολώνα φωτισμού στον δρόμο. Η κολώνα σπάει και πέφτει στον δρόμο.

Εκείνη την ώρα από το σημείο περνούσε μία γυναίκα η οποία χτυπήθηκε από την κολώνα. Η γυναίκα τελικά δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

😱In the Polish town of Nowy Targ, a man leaned against a streetlamp — which collapsed and nearly crushed a woman passing by

She miraculously survived. pic.twitter.com/hA3kxiZJOj

— NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2025