Βίντεο: Γαμπρός «βούτηξε» το κεφάλι της νύφης σε γαμήλια τούρτα – Θύελλα αντιδράσεων με το υποτιθέμενο «αστείο»

Ένα βίντεο από γαμήλια δεξίωση, που έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 20 εκατ. προβολές στην πλατφόρμα Χ, έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στα social media, καθώς δείχνει έναν γαμπρό να σπρώχνει το κεφάλι της νύφης μέσα στην τούρτα του γάμου τους, μπροστά στους καλεσμένους.

Το «αστείο» του άνδρα έχει ήδη ξεσηκώσει την οργή των χρηστών, καθώς με αυτή την ταπεινωτική κίνηση, μέσα σε μια στιγμή, κατέστρεψε ό,τι πιο όμορφο «έχτισε» από κοινού το ζευγάρι.

Το viral βίντεο δείχνει έναν άνδρα –του οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη– να σπρώχνει το κεφάλι της νύφης μέσα στην τούρτα του γάμου, με το μωβ γλάσο να καλύπτει ολόκληρο το πρόσωπό της.

«Αυτόματη ακύρωση του γάμου», σχολίασε ένας χρήστης στο X.

And they lived happily and ever after… pic.twitter.com/FKo0F0jOUC

— Restricted Vids (@RestrictedVids) April 7, 2025