Βίντεο: Άβολη στιγμή για γνωστή παρουσιάστρια του BBC- Νόμιζε ότι είναι εκτός… αέρα και χάζευε στο κινητό της

Ένα αρκετά… άβολο περιστατικό έτυχε σε παρουσιάστρια του BBC στον «αέρα» τηλεοπτικής εκπομπής στη Βρετανία.

Η Annita McVeigh έζησε τον… τηλεοπτικό εφιάλτη κάθε ανθρώπου της τηλεόρασης, όταν ενώ ήταν στον αέρα της ενημερωτικής της εκπομπής δεν ενημερώθηκε από το κοντρόλ και για ένα ολόκληρο λεπτό οι τηλεθεατές την έβλεπαν να μιλάει με την ομάδα παραγωγής και να χαζεύει το κινητό της.

Στο βίντεο όπου αποτυπώνεται το όλο σκηνικό, η McVeigh φαίνεται να είναι απορροφημένη στις σημειώσεις της, ενώ μιλάει με ένα άτομο από την παραγωγή της εκπομπής. Στη συνέχεια, βγάζει το κινητό της τηλέφωνο το οποίο και ελέγχει για μερικά δευτερόλεπτα.

Δείτε το βίντεο

Όταν, πλέον, η παρουσιάστρια αντιλαμβάνεται ότι είναι στον «αέρα» μένει… στήλη άλατος για μερικά δευτερόλεπτα, κοκκινίζει κι ευτυχώς γι’ αυτή, δίνει λύση ο σκηνοθέτης που περνάει αμέσως στο επόμενο θέμα.

Φυσικά, το όλο περιστατικό προκάλεσε διάφορα σχόλια στα social media, με τους τηλεθεατές να χρησιμοποιούν διάφορους χαρακτηρισμούς. Μάλιστα, σε ένα σχετικό σχόλιο αναφέρεται ότι η 46χρονη παρουσιάστρια είναι απασχολημένη, διαβάζοντας τη… λίστα για τα ψώνια της.

Δείτε σχετική ανάρτηση

The moment Annita started checking her phone was when I started panicking. pic.twitter.com/dZvkjiwK4R

— Scott Bryan (@scottygb) September 9, 2024