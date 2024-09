Το Βιετνάμ μετράει τις πληγές του από τον καταστροφικό τυφώνα Γιάγκι – Τουλάχιστον 82 νεκροί και δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι

Ο τυφώνας Γιάγκι και οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες που προκαλεί στο βόρειο Βιετνάμ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 82 ανθρώπους, ενώ αγνοείται η τύχη 64 άλλων, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα η υπηρεσία για την αντιμετώπιση καταστροφών.

Σύμφωνα με την ίδια, οι τραυματίες ανέρχονται σε 752. Τα περισσότερα από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους σε κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες, ανέφερε η υπηρεσία προσθέτοντας ότι η επαρχία Κάο Μπανγκ είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο, καθώς εκεί έχουν σκοτωθεί 19 άνθρωποι ενώ αγνοείται η τύχη 36.

Επιπλέον, πάνω από 59.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην επαρχία Γεν Μπάι στο βόρειο Βιετνάμ, που επλήγη από τις πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Γιάγκι, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Tropical Depression Yagi (Typhoon No.11), aka Typhoon Yagi, one of Asia’s strongest storms this year, hit northern Vietnam, killing at least four people after causing devastation in China and the Philippines.

