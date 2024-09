«Σάρωσε» τα πάντα ο ισχυρός τυφώνας Γιάγκι στο Βιετνάμ – Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι

Ο τυφώνας Γιάγκι, ο πιο ισχυρός της χρονιάς στην Ασία, προκάλεσε δεκάδες θανάτους στο βόρειο Βιετνάμ και σημαντικές καταστροφές, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που δημοσίευσε σήμερα η κυβέρνηση. Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε επίσης για πιθανές επιπλέον πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Τριάντα πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 αγνοούνται, κυρίως εξαιτίας των κατολισθήσεων και των πλημμυρών που προκλήθηκαν από τον τυφώνα, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Βιετνάμ.

Ο τυφώνας έφτασε στην στεριά το Σάββατο, στην βορειοανατολική ακτή του Βιετνάμ, έδρα μεγάλων κατασκευαστικών μονάδων εγχώριων και ξένων εταιρειών, και υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα χθες, Κυριακή, από την μετεωρολογική υπηρεσία.

Από το πέρασμά του εκατομμύρια νοικοκυριά και εταιρείες έμειναν χωρίς ρεύμα, αυτοκινητόδρομοι πλημμύρισαν, δίκτυα τηλεπικοινωνιών αντιμετώπισαν προβλήματα, μια γέφυρα κατέρρευσε και χιλιάδες δέντρα έπεσαν, ενώ επίσης σταμάτησε η οικονομική δραστηριότητα σε πολλούς βιομηχανικούς κόμβους.

🇻🇳 #Vietnam #China #typhoonYagi Tifón Yagi vientos sostenidos de más de 200km/h impactando en Vietnam: Super Typhoon Yagi is making landfall in Quang Ninh and Hai Phong. Some damages already occurred. Houses were uproofed while glass and iron sheets flew like papers. Some cars… pic.twitter.com/SCZp8T7VPT



Διευθυντές και εργαζόμενοι σε βιομηχανικά πάρκα και εργοστάσια στην Χαϊφόνγκ, παράκτια πόλη δύο εκατομμυρίων κατοίκων, ανακοίνωσαν σήμερα ότι δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα και ότι προσπαθούσαν να διασώσουν εξοπλισμό από τη βροχή σε εργοστάσια η μεταλλική οροφή των οποίων παρασύρθηκε από τον αέρα.

«Όλοι αγωνίζονται για να καταστούν ασφαλείς οι εγκαταστάσεις και να στεγνώσουν τα αποθέματα», δήλωσε ο Μπρούνο Τζάσπερτ επικεφαλής των βιομηχανικών ζωνών DEEP C, όπου έχουν την έδρα τους πάνω από 150 επενδυτές στην Χαϊφόνγκ και την γειτονική επαρχία Κουάνγκ Νινχ.

During the super typhoon #Yagi in #Vietnam, many car drivers drove very slowly to shield motorbikes and people from the strong wind (because the strong wind trapped them on the road or on the bridge, they could be blown away if they tried to move). Wanted to hug everyone tightly. pic.twitter.com/rW8ZfYCank

