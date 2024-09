Μακελειό στις ΗΠΑ: Η μητέρα του 14χρονου δράστη είχε προειδοποιήσει το σχολείο – «Θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει αυτούς τους θανάτους και δεν το έκαναν»

Σε ένα νέο περιστατικό βίας που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Τζόρτζια, ο 14χρονος μαθητής, ο Κόλτ Γκρέι, κατηγορείται για την εν ψυχρώ δολοφονία τεσσάρων ανθρώπων -δύο μαθητών και δύο δασκάλων- στο Apalachee High School, ενώ τραυμάτισε άλλους εννέα. Το γεγονός έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο οι σχολικές αρχές είχαν προειδοποιηθεί για την ψυχική κατάσταση του δράστη και αν θα μπορούσαν να αποτρέψουν το μακελειό.

Η Rabecca Sayarath, μητέρα της Lyela, μιας μαθήτριας που βρισκόταν στην ίδια τάξη με τον δράστη, υποστήριξε ότι το σχολείο είχε ενημερωθεί για την κρίση που περνούσε ο Γκρέι, αλλά δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα. «Το σχολείο απέτυχε, θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει αυτούς τους θανάτους και δεν το έκαναν», δήλωσε κατηγορηματικά σε συνέντευξή της στο Associated Press, προσθέτοντας: «Το πιστεύω αυτό με όλη μου την καρδιά». Σύμφωνα με την ίδια, η κόρη της ανέφερε ότι το διοικητικό προσωπικό του σχολείου έψαχνε τον δράστη λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουν οι πυροβολισμοί.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον διεθνή Τύπο ενισχύουν αυτούς τους ισχυρισμούς. Η Άνι Μπράουν, αδελφή της μητέρας του δράστη, δήλωσε ότι η Μάρσι Γκρέι, μητέρα του 14χρονου, είχε επικοινωνήσει με το σχολείο λίγο πριν το περιστατικό, προειδοποιώντας για μια «επείγουσα κατάσταση». Σύμφωνα με την Washington Post, η οικογένεια είχε επικοινωνήσει με το σχολείο, με τη Μάρσι Γκρέι να προτρέπει τις Αρχές να βρουν τον γιο της άμεσα. Παράλληλα, αποδείχτηκε ότι συγγενείς του δράστη είχαν επικοινωνήσει με τον σχολικό σύμβουλο και είχαν προειδοποιήσει για τις ψυχικές δυσκολίες του δράστη, αναφέροντας πως ο Κόλτ Γκρέι είχε «δολοφονικές και αυτοκτονικές σκέψεις».

Apalachee highschool shooter’s mother warned the school 30 minutes prior to attack.



Τα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν πως υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με το σχολείο στις 9:50 το πρωί της ημέρας των πυροβολισμών, 30 λεπτά πριν το τραγικό συμβάν. Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν στις 10:20, όπως αναφέρεται στα ένταλματα σύλληψης του δράστη. Αυτή η καθυστέρηση στην ανταπόκριση των Αρχών εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το εάν θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί προληπτικά μέτρα που θα απέτρεπαν το μακελειό.

Ο Κόλτ Γκρέι κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε δύο 14χρονους συμμαθητές του, τον Κρίστιαν Ανγκούλο και τον Μέισον Σερμερχόρν, καθώς και δύο καθηγητές, τον 39χρονο Ρίτσαρντ Άσπινγουολ και την 53χρονη Κριστίνα Ιρίμι. Άλλοι οκτώ μαθητές και ένας καθηγητής τραυματίστηκαν, με επτά από αυτούς να έχουν δεχτεί πυροβολισμούς. Ευτυχώς, οι τραυματίες αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Η Lyela Sayarath, η μαθήτρια που βρισκόταν στην ίδια τάξη με τον δράστη, περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν το αιματηρό συμβάν. Όπως ανέφερε, ο Γκρέι έφυγε ξαφνικά από την αίθουσα. Λίγα λεπτά αργότερα, μια υπάλληλος του σχολείου μπήκε στην τάξη «αναζητώντας έναν μαθητή με παρόμοιο όνομα», είπε η Lyela Sayarath. «Επέστρεψε με την τσάντα του λίγα λεπτά αργότερα και είπε ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι του σχολείου είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν ο μαθητής που έψαχναν».

Έπειτα, κάποιος κάλεσε τον δάσκαλο της τάξης στην ενδοεπικοινωνία, προφανώς ρωτώντας για τον Γκρέι, είπε η Sayarath, και ανέφερε ότι όταν η ενδοεπικοινωνία χτύπησε για δεύτερη φορά, ο δάσκαλος απάντησε: «Ω, είναι εδώ», βλέποντας τον Γκρέι έξω από την πόρτα της τάξης. Όταν οι μαθητές πήγαν να ανοίξουν την πόρτα, η οποία κλειδώνει αυτόματα από μέσα όταν είναι κλειστή, η Sayarath είπε ότι έκαναν πίσω. Ο δράστης φάνηκε να απομακρύνεται από το παράθυρο της πόρτας και τότε ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί.

Η μητέρα της, Rabecca Sayarath, αργότερα κατηγόρησε το σχολείο για την αποστολή άοπλου διοικητικού υπαλλήλου αντί για έναν από τους ένοπλους φύλακες του σχολείου για να αναζητήσει τον δράστη. Ωστόσο, ο σερίφης της κομητείας Barrow, Τζουντ Σμιθ, όταν ερωτήθηκε από τη Sayarath σε συνέντευξη Τύπου, δήλωσε: «Με όλο τον σεβασμό, κυρία, πιστεύω ότι οι πληροφορίες σας είναι λανθασμένες».

Αν και υπήρξαν επικρίσεις για τη διαχείριση της κατάστασης από τις σχολικές αρχές και την αστυνομία, κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι πρώτοι που έσπευσαν στο σημείο αντέδρασαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Γερουσιαστής Ραφαέλ Γουόρνοκ δήλωσε στο CNN: «Δεν σκοπεύω να κρίνω τις αρχές για το πώς αντέδρασαν εκείνο το βράδυ. Επαινώ τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν. Όταν οι άλλοι τρέχουν μακριά από τον κίνδυνο, αυτοί τρέχουν προς τον κίνδυνο για να κάνουν το καλύτερο που μπορούν».

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του σχολικού συγκροτήματος της κομητείας Μπάροου, Νικόλ Βάλες, απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω, λέγοντας: «Επειδή πρόκειται για ενεργή έρευνα και έχουν ξεκινήσει οι δικαστικές διαδικασίες, δεν σχολιάζουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες». Η έρευνα συνεχίζεται υπό την καθοδήγηση της τοπικής εισαγγελίας, χωρίς όμως να έχουν αποκαλυφθεί τα ακριβή κίνητρα του δράστη ή αν είχε στοχοποιήσει συγκεκριμένα θύματα.

Ο Κόλτ Γκρέι φαίνεται να είχε πρόσβαση στο όπλο του εγκλήματος μέσω του πατέρα του, Κόλιν Γκρέι, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κακοποίηση ανηλίκου, καθώς του είχε δώσει πρόσβαση σε ένα ημιαυτόματο όπλο τύπου AR-15. Είναι ασαφές πώς ο δράστης κατάφερε να φέρει το όπλο στο σχολείο και τι έκανε τις δύο ώρες μεταξύ της έναρξης των μαθημάτων και του περιστατικού.

New information has emerged about the tragic school shooting at Apalachee High School. https://t.co/iFRf5pRdB2

— FOX6 News (@fox6now) September 9, 2024