Μακελειό στις ΗΠΑ: Τα 4 θύματα του 14χρονου δράστη σε σχολείο στην Τζόρτζια – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Η Τζόρτζια θρηνεί την απώλεια τεσσάρων ατόμων, που σκοτώθηκαν την Τετάρτη όταν ένας 14χρονος μαθητής άνοιξε πυρ στο Λύκειο Apalachee, στην πόλη Γουάιντερ. Το τραγικό συμβάν έσπειρε τον τρόμο στο σχολείο, καθώς μαθητές και προσωπικό αναγκάστηκαν να κρυφτούν στις τάξεις τους, ενώ τα σχολεία σε όλη την κομητεία τέθηκαν σε lockdown.

Η επίθεση άφησε πίσω της τέσσερις νεκρούς και εννέα τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί ως ο 14χρονος μαθητής Κόλτ Γκρέι, βρίσκεται πλέον υπό κράτηση. Ο Γκρέι, μαθητής του ίδιου του σχολείου, ξεκίνησε τους πυροβολισμούς μέσα στις εγκαταστάσεις του σχολείου, προκαλώντας χάος και πανικό.

Τα θύματα περιλαμβάνουν δύο καθηγητές μαθηματικών, εκ των οποίων ο ένας ήταν και βοηθός προπονητή της ποδοσφαιρικής ομάδας του σχολείου. Οι εννέα τραυματίες είναι οκτώ μαθητές και ένας ακόμη καθηγητής, με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν ότι όλοι αναμένεται να επιβιώσουν.

Εκατοντάδες μέλη της κοινότητας συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Γουάιντερ το βράδυ της Τετάρτης. Πολλοί κρατούσαν κεριά, έσκυβαν το κεφάλι και αγκαλιάζονταν καθώς προσεύχονταν για τις ζωές που χάθηκαν στους τραγικούς πυροβολισμούς. Η τοπική κοινωνία είναι συντετριμμένη από το γεγονός, καθώς η μικρή πόλη δεν είχε ζήσει ποτέ πριν μια τόσο τραγική και βίαιη επίθεση.

KEEP THEM IN YOUR THOUGHTS🕯 The community held a vigil for the students and teachers killed Wednesday at Apalachee High School in Georgia. Authorities released the names of the two 14-year-olds and two teachers killed. https://t.co/YorCNp0l4L pic.twitter.com/nudVIp0OMO

— 10 Tampa Bay (@10TampaBay) September 5, 2024