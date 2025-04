Βίντεο: Αεροπλάνο προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση καθώς η τουρμπίνα «ρούφηξε» ένα… κουνέλι – «Υπήρξε ανάφλεξη και τότε άρχισε ο πανικός»

Μια πτήση της United Airlines από το Ντένβερ των ΗΠΑ προς το Έντμοντον του Καναδά αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική επιστροφή στο αεροδρόμιο, λίγα μόλις λεπτά μετά την απογείωσή της, καθώς η μηχανή του αεροπλάνου άρχισε να βγάζει φλόγες όσο ήταν στον αέρα.

Αιτία, σύμφωνα με τη New York Post, ήταν ένα… κουνέλι που το ρούφηξε η τουρμπίνα του αεροσκάφους, προκαλώντας πυρκαγιά και αναγκάζοντας τους πιλότους σε άμεση επιστροφή στο αεροδρόμιο του Ντένβερ.

Rabbit sucked into United Airlines’ plane engine causes ‘giant fireball,’ forces flight to make emergency landing https://t.co/D0BomzJfDu pic.twitter.com/2h9cdkWe6T



Το περιστατικό σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο και αφορούσε την πτήση UA2325 της United Airlines, με 153 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος.

Το Boeing 737-800 προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντένβερ στις 8:05 μ.μ. τοπική ώρα, όπως ανέφερε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), και στη συνέχεια οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε διαφορετικό αεροσκάφος για να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς το Έντμοντον.

Η United Airlines επιβεβαίωσε το περιστατικό σε ανακοίνωσή της στο FOX Business, σημειώνοντας: «Η πτήση μας από Ντένβερ προς Έντμοντον (UA2325) επέστρεψε με ασφάλεια στο Ντένβερ για να αντιμετωπιστεί πιθανό χτύπημα από άγριο ζώο».

Βίντεο από την πτήση δείχνει επαναλαμβανόμενες εκρήξεις και φλόγες να βγαίνουν από τη μία μηχανή του αεροσκάφους λίγο μετά την απογείωση.

