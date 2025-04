Γάζα: 25 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα σε σκηνές με εκτοπισμένους – Συγκλονιστικό βίντεο από τη διάσωση κοριτσιού που φωνάζει «πού είναι η μαμά μου;»

Η παλαιστινιακή πολιτική προστασία ανακοίνωσε σήμερα πως ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν σκηνές όπου διέμεναν οικογένειες εκτοπισμένων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 25 άνθρωποι σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τουλάχιστον 16 μάρτυρες, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, και 23 ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν, από άμεσο πλήγμα με δύο ισραηλινούς πυραύλους σε σκηνές που φιλοξενούσαν εκτοπισμένες οικογένειες στην περιοχή της Αλ-Μαουάσι, στη Χαν Γιούνις», στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος αυτής της υπηρεσίας διασωστών, ο Μαχμούντ Μπασάλ.

The criminals burned them inside their tents AGAIN !!!

A new horrific massacre committed by the criminal Israeli occupation forces in Khan Yunis by bombing a camp for displaced people mostly children and women!!#GazaHolocaust #IsraeliCrimes pic.twitter.com/FalPmhUpbO

