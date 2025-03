Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος – Αναφορές για τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Βερολίνο, όταν αυτοκίνητο παρέκκλινε της πορείας του και έπεσε πάνω σε πεζούς στην περιοχή Gesundbrunnen, αργά το βράδυ της Τετάρτης (26/03/2025).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα οδηγούσε ένας 16χρονος, ο οποίος ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο της αστυνομίας. Ο ανήλικος δεν σταμάτησε σε σήμα των αρχών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε στο πεζοδρόμιο.

‘Berlin – A 16-year-old, fleeing from the police, rams a car into a crowd, leaving several people injured.’#Gesundbrunnen #Berlin #Germany 🇩🇪 pic.twitter.com/KJBVRTWl01

