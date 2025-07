Βερολίνο: 89 περιστατικά επείγουσας ιατρικής φροντίδας σε φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής – 69 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν το Σάββατο στο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής «Rave The Planet» στο Βερολίνο, αναφέρει η BILD.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, συνολικά 89 άτομα χρειάστηκαν επείγουσα ιατρική φροντίδα, ενώ 69 εξ αυτών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Neben “klassischen Veranstaltungssymptome“ wie Alkohol und Drogen hat es bei der Techno-Party „Rave The Planet“ in Berlin laut @BILD auch schwere und lebensbedrohliche Körperverletzungen gegeben. Zum warum und wieso gibt es bislang keine Angaben… pic.twitter.com/orafgyn28O



Τρομακτικό είναι το γεγονός ότι αρκετοί παρευρισκόμενοι υπέστησαν ακόμη και απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα, αναφέρει η γερμανική εφημερίδα.



Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης φρόντισε περίπου 400 άτομα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

🚨 89 Verletzte, mehrere in Lebensgefahr – das ist die schockierende Bilanz der „Rave The Planet“-Party in Berlin. Der Rettungsdienst war überlastet, die Freiwillige Feuerwehr musste einspringen.



Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, τα περισσότερα περιστατικά αφορούσαν «κλασικά συμπτώματα σε εκδηλώσεις», δηλαδή προβλήματα που σχετίζονται με αλκοόλ ή ναρκωτικά. Υπήρξαν επίσης και τραύματα στο σώμα.

Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις επρόκειτο για σοβαρούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και «απειλητικοί για τη ζωή», εξήγησε ο ίδιος, χωρίς να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τη φύση των τραυμάτων.



Πηγές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανέφεραν στην BILD πως «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην πόλη είχαν σχεδόν εξαντληθεί, κάτι που δεν είναι σωστό. Θα ήταν δύσκολο χωρίς τους εθελοντές».

Οι διοργανωτές του «Rave The Planet» δεν παρείχε αρχικά πληροφορίες, ωστόσο αναμένονται σχετικές διευκρινίσεις αργότερα μέσα στην ημέρα.

Περίπου 200.000 άτομα συμμετείχαν στο φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, στην περιοχή Tiergarten του Βερολίνου, και διήρκεσε έως αργά το βράδυ υπό βροχερές συνθήκες. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι συμμετείχαν περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι.

