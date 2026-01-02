Βενεζουέλα: Πάνω από 87 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν λόγω της Πρωτοχρονιάς

Τουλάχιστον 87 πολιτικοί κρατούμενοι που οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα το 2024, το αποτέλεσμα των οποίων αμφισβητείται από την αντιπολίτευση, απελευθερώθηκαν την Πρωτοχρονιά.

Αυτό ανακοίνωσαν την Πρωτοχρονιά δυο μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Βενεζουέλα, μια εβδομάδα αφότου οι αρχές ανακοίνωσαν την απελευθέρωση άλλων 99 πολιτικών κρατούμενων λόγω Χριστουγέννων.

«Σήμερα πρωί, 1η Ιανουαρίου, μητέρες και συγγενείς ανέφεραν περαιτέρω απελευθερώσεις πολιτικών κρατουμένων από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Τοκορόν», στην Πολιτεία Αράγκουα, περίπου 134 χιλιόμετρα από το Καράκας, ανακοίνωσε η Επιτροπή για την Ελευθερία των Πολιτικών Κρατουμένων (Clippve).

Όλοι οι απελευθερωθέντες είχαν συλληφθεί εν μέσω της πολιτικής κρίσης που προκλήθηκε από την επανεκλογή, τον Ιούλιο του 2024, του Νικολάς Μαδούρο για μια τρίτη θητεία στην προεδρία.

Η αντιπολίτευση είχε καταγγείλει τότε νοθεία. Αφού ανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών ο Μαδούρο οργανώθηκαν διαδηλώσεις οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη περίπου 2.400 ανθρώπων, τους οποίους ο ίδιος ο πρόεδρος χαρακτήρισε «τρομοκράτες».

05:10 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

04:55 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

04:40 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

03:25 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

