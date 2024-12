Βανουάτου: Βίντεο από την στιγμή που «χτύπησε» ο σεισμός των 7,3 Ρίχτερ

Πανικό και καταστροφές έχει προκαλέσει ο μεγάλος σεισμός μεγέθους 7,3 Ρίχτερ που χτύπησε κοντά στην πρωτεύουσα του Βανουάτου την Πορτ Βίλα.

Η στιγμή που ο σεισμός έπληξε την περιοχή έχει καταγραφεί από την κάμερα κλειστού κυκλώματος ενός συνεργείου. Στο βίντεο φαίνονται τα αυτοκίνητα να μετακινούνται ολόκληρα, ενώ ένας άνδρας και ένας σκύλος τρέχουν να βγουν έξω τρομαγμένοι.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:47 (τοπική ώρα) και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο USGS). Ο σεισμός έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια, όπως φαίνεται από βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

Lots of damage in Port Vila, Vanuatu. A small tsunami of 1 meter wave reached Port Vila, it was adviced to move to higher ground. Many reports of landslides in Vanuatu. pic.twitter.com/cS8iTYAJaq

7.3 earthquake has hit Vanuatu, an island east of Australia.

In this video is the American Embassy. It collapsed with people inside.

The island has suffered massive damage.

