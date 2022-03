Τζο Μπάιντεν: Αν η Ρωσία χρησιμοποιήσει χημικά όπλα, οι ΗΠΑ θα απαντήσουν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες δήλωσε πως “το ΝΑΤΟ είναι πιο ενωμένο από ποτέ” και τόνισε ότι αν η Ρωσία χρησιμοποιήσει χημικά όπλα στην εισβολή της στην Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν.

“Θα απαντήσουμε, θα απαντήσουμε αν τα χρησιμοποιήσει. Η φύση της απάντησης θα εξαρτηθεί από τη φύση της χρήσης”, δήλωσε ο Μπάιντεν και πρόσθεσε ότι πιστεύει πως η Ρωσία πρέπει να αποκλειστεί από την G20 – ένα θέμα που έχει τεθεί τις τελευταίες ημέρες.

Russia should be removed from the G20, says US President Joe Biden. He adds if they can’t be removed, “Ukraine should be able to attend the G20 meetings”.https://t.co/ILXaKdc2WB

