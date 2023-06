Τζάρεντ Λέτο: Σκαρφάλωσε σε τοίχο ξενοδοχείου στο Βερολίνο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο που κατέγραψε τον Τζάρεντ Λέτο να σκαρφαλώνει σε τοίχο ξενοδοχείου στο Βερολίνο, έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, οι περαστικοί έξω από το «Hotel De Rome» στο Βερολίνο δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν συνειδητοποίησαν πως ο frontman των «30 Seconds to Mars» ήταν αυτός που σκαρφάλωνε το πρωί της Δευτέρας (5/6) στον πέτρινο τοίχο του ξενοδοχείου .

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αγαπημένος ηθοποιός και τραγουδιστής ασχολείται με την αναρρίχηση στον ελεύθερο χρόνο του και όπως φαίνεται στο βίντεο εκτελεί το ακροβατικό χωρίς ιμάντες ή κάποια άλλο εξάρτημα.

Το εν λόγω βίντεο μάλιστα αναρτήθηκε στο Twitter την Τρίτη(6/6) και σε λιγότερο από 24 ώρες έχει ήδη συγκεντρώσει 4,7 εκατομμύρια προβολές και σχεδόν 17 χιλιάδες likes.

Jared Leto was spotted climbing up a hotel without any type of protection. pic.twitter.com/3sxF0YBSMa

— Pop Crave (@PopCrave) June 6, 2023